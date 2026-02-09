 “Es un barrio seguro”: Autoridades llaman a visitar Meiggs tras apertura de sector sin comercio ilegal - Chilevisión
09/02/2026 12:33

“Es un barrio seguro”: Autoridades llaman a visitar Meiggs tras apertura de sector sin comercio ilegal

Este lunes, el portón de Salvador Sanfuentes con San Alfonso fue abierto al público. El lugar recibió a sus clientes con los locales establecidos despejados por completo.

El portón de Salvador Sanfuentes con San Alfonso del barrio Meiggs fue abierto este lunes. Esta zona fue intervenida durante los primeros días de febrero por el municipio de Santiago y Carabineros quienes habían clausurada la zona producto del comercio informal.

Eso hasta esta jornada, cuando el lugar amaneció transitable y despejado por completo del comercio ilegal. Los locales establecidos que se encontraban tapados por los toldos de los vendedores ambulantes volvieron a recibir clientes. 

Respecto a eso, el director subrogante de Seguridad de la Municipalidad de Santiago, Osvaldo Gómez, se dirigió a los ciudadanos: "Vamos a poder recorrer este barrio. Invitamos a todas las personas que quieran concurrir".

"Este es un barrio seguro, custodiado y enrejado. Lo que buscamos es entregar esa sensación a las personas que nos visiten. Vengan a hacer sus compras con total tranquilidad y normalidad. Este es el renovado barrio Meiggs", comentó. 

Además, las autoridades anunciaron que "los porticos van a estar abiertos de manera permanente. Esa es la idea, para que la gente venga". De este modo, las personas podrán ingresar desde las nueve de la mañana hasta las siete de la tarde.

"Agradecido con las municipalidades", "esperamos vender más" y "extraordinario, muchos años que no se veía esto", fueron algunos de los comentarios de locatarios y clientes de Meiggs que conversaron con CHV Noticias. 

