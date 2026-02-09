 “Me enojé, me sentí traicionada...”: Pancha Merino tomó curiosa terapia para sanar tras quiebre con Andrea Marocchino - Chilevisión
09/02/2026 11:46

“Me enojé, me sentí traicionada...”: Pancha Merino tomó curiosa terapia para sanar tras quiebre con Andrea Marocchino

La panelista de farándula está realizando constelaciones familiares para sanar la relación con su padre y por ende, no repetir patrones en su vida amorosa.

Publicado por CHV Noticias

Este lunes, Pancha Merino se sinceró tras su quiebre amoroso con Andrea Marocchino y reveló que está sanando a través de constelaciones familiares.

Se trata de una técnica terapéutica creada por el teólogo y psicoterapeuta alemán, Bert Hellinger, que busca identificar y resolver conflictos mediante la representación de las dinámicas familiares.

¿Qué dijo Pancha Merino?

"Las constelaciones familiares se trabajan por temas, en esta abordé la relación con él. Generalmente uno atrae las mismas personalidades de hombre, mi papá tenía harto carácter, era dominante y posesivo y mis parejas han sido muy parecidas a él", señaló la actriz en conversación con LUN.

En esa misma línea, agregó: "No estoy buscando nada, estoy super bien soltera, recuperando mi vida, mis amigos y dedicada a mis niños. Estoy con mucha pega".

Merino explicó que, tras haber estado por casi siete años en una relación, decidió mejorar la relación con su padre porque es la figura que se tiende a repetir en relaciones amorosas con hombres.

"Volví a tener ese amor y contención, pero también su ausencia. Me tuve que hacer cargo de mí, me hizo falta, me hizo falta y lo eché de menos. Me enojé me sentí traicionada y lo perdóne, tuve una relación muy intensa con él, no fue cualquier vínculo entre un padre y una hija", detalló.

Esto, debido a que los padres de la panelista se separaron cuando ella tenía siete años, luego, Ernesto Merino, su padre, tuvo otra relación donde nacieron tres hijos más. 

Con esta terapia, Francisca Merino podría "no llenar ese vacío con otra persona. Tengo mi lado masculino, solo necesito un compañero. Los errores se cometen cuando queremos llenar vacíos y nos prometen cosas que no cumplen, traicionándonos", explicó.

