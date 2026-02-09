“Es una gran...”: La tajante reacción de Miguelo tras ser acusado de infidelidad y millonaria deuda por expareja - Chilevisión

El cantante se mostró evidentemente nervioso y evasivo, tras ser encontrado por el equipo de Primer Plano en un show en Reñaca, donde se le consultó por las acusaciones de su expareja, Pamela Alfaro.

Este domingo, Pamela Alfaro conversó en exclusiva con Primer Plano y acusó a Miguelo de haberle sido infiel durante tres años con Andrea Yarur, además de adeudarle cerca de 15 millones de pesos.

La mujer explicó que tuvieron una relación de ocho años que terminó en 2022 y que trabajó para él durante dos años, tanto en su restobar, como en su emprendimiento de tortas, con el compromiso de que, al vender el primer negocio, se le entregaría una parte del dinero, lo que no ocurrió.

¿Qué dijo Miguelo sobre las acusaciones de infidelidad y deudas?

Es así como Alfaro se asesoró con una amiga abogada, quien calculó que solo por concepto de imposiciones le adeudaría cerca de $15 millones de pesos, de los cuales Miguelo solo habría accedido a pagar $3.000.000.

Primer Plano fue a buscar al cantante, quien estaba en un show en Reñaca: "Nada, mijita linda, nada. No tengo nada que decir", declaró sobre las acusaciones de su expareja.

Miguelo se mostró evidentemente nervioso y evasivo: "Es una gran persona ella", aseguró después de unos segundos.

Finalmente, al artista se le mencionó que Alfaro se encontraba dolida por lo sucedido; sin embargo, el artista solo señaló: "No, no, no, no. Sin comentarios", y se retiró del lugar.

