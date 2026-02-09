 Periodista deportivo se emociona hasta las lágrimas por show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 - Chilevisión
09/02/2026 11:22

Periodista deportivo se emociona hasta las lágrimas por show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

El comunicador de origen latino realizó un despacho desde la cancha del estadio, donde apreció el mensaje del espectáculo entregado por el artista puertorriqueño. "¡Viva Bad Bunny!", gritó.

Publicado por Catalina Vargas

John Sutcliffe, periodista que se encontraba cubriendo la realización del Super Bowl 2026, protagonizó un emotivo momento tras ver en vivo en el estadio el show de medio tiempo de Bad Bunny.

Minutos después de haber finalizado el espectáculo del puertorriqueño, el comunicador realizó un despacho desde la cancha del Levi's Stadium en Santa Clara, California, con lágrimas en sus ojos. 

El reportero de origen latino comenzó opinando que "como un mexicano norteamericano, hijo de una americana, fue muy emotivo". 

"El mensaje que mandó Bad Bunny, te guste o no su música, fue con amor, con cultura, con cariño, en un mundo en el que todos se están peleando", indicó. 

Además, Sutcliffe se dirigió a los televidentes: "También se vale hoy, estés en México, Argentina, Colombia, Chile, donde estés, tener una lágrima en el ojo y sentirte orgulloso de que Benito le cantó en español a la fiesta más importante de los americanos".

"¡Viva Bad Bunny!", finalizó eufórico. 

Bono útiles escolares 2026: Consulta si tu hijo recibe el kit y cuándo se entrega

