Involucra a Chile: Ola de reacciones tras error de Bad Bunny durante concierto en Perú - Chilevisión

17/01/2026 09:21

Involucra a Chile: Ola de reacciones tras error de Bad Bunny durante concierto en Perú

El cantante se presentó en el Estadio Nacional de Lima frente a miles de fanáticos que quedaron sorprendidos cuando cometió un equivocación en pleno traslado hasta "La Casita".

Publicado por Fernanda Valdenegro

Un error marcó el primer concierto de Bad Bunny en Perú y lo que debía ser una noche de fiesta para miles de fanáticos terminó abriendo debate en redes sociales.

El artista puertorriqueño se presentó este viernes 16 de enero en el Estadio Nacional de Lima como parte de su tour “Debí tirar más fotos”. 

En ese contexto, protagonizó una confusión que rápidamente captó la atención del público y de los usuarios redes sociales. 

Resulta que en medio de su camino entre el escenario principal y su traslado “La Casita” el cantante le habló al público, sin embargo cometió una equivocación. 

Esto ya que el “Conejo Malo” sufrió un lapsus y gritó “Chile” en lugar de Perú, lo que generó sorpresa inmediata entre los presentes, quienes reaccionaron con risas, desconcierto y algunos abucheos aislados.

El momento quedó registrado en diversos videos captados por el público, los que comenzaron a circular rápidamente en redes sociales. En pocas horas, los registros se volvieron virales, acumulando miles de reproducciones y comentarios.

Las reacciones tras error de Bad Bunny

17/01/2026

