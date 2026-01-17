Involucra a Chile: Ola de reacciones tras error de Bad Bunny durante concierto en Perú - Chilevisión

El cantante se presentó en el Estadio Nacional de Lima frente a miles de fanáticos que quedaron sorprendidos cuando cometió un equivocación en pleno traslado hasta "La Casita".

Un error marcó el primer concierto de Bad Bunny en Perú y lo que debía ser una noche de fiesta para miles de fanáticos terminó abriendo debate en redes sociales.

El artista puertorriqueño se presentó este viernes 16 de enero en el Estadio Nacional de Lima como parte de su tour “Debí tirar más fotos”.

En ese contexto, protagonizó una confusión que rápidamente captó la atención del público y de los usuarios redes sociales.

Resulta que en medio de su camino entre el escenario principal y su traslado “La Casita” el cantante le habló al público, sin embargo cometió una equivocación.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Esto ya que el “Conejo Malo” sufrió un lapsus y gritó “Chile” en lugar de Perú, lo que generó sorpresa inmediata entre los presentes, quienes reaccionaron con risas, desconcierto y algunos abucheos aislados.

El momento quedó registrado en diversos videos captados por el público, los que comenzaron a circular rápidamente en redes sociales. En pocas horas, los registros se volvieron virales, acumulando miles de reproducciones y comentarios.

El cantante Bad Bunny se confundió en pleno concierto y gritó Chile 🇨🇱 en lugar de Perú 🇵🇪. 🫠 pic.twitter.com/rnPB7DkVbx — Italo Villafuerte (@italocvillafue2) January 17, 2026

Las reacciones tras error de Bad Bunny

como que bad bunny dijo chile en pERU pic.twitter.com/WVLd4ERb7e — dani (@sobrredosis) January 17, 2026

Imaginate pagar tu entrada y observas a Bad Bunny con polo de Perú y diga luego ! VIVA CHILE !



Jajajajajajaja csm que tales imbeciles #BadBunny #estadionacional #peru #lima pic.twitter.com/tmwewCqM4V — CER0DESCENSO (@Cer0Descenso) January 17, 2026

todos los ministerios del perú haciendo sus promos con la temática de bad bunny pa que el otro venga a decir chile en lima 🤡 pic.twitter.com/aamrlmcBFQ — a (@anifrugo) January 17, 2026