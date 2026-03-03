 Permiso de circulación 2026: Consulta aquí gratis el valor real de tu vehículo - Chilevisión
03/03/2026 16:04

Permiso de circulación 2026: Consulta gratis acá el valor real de tu vehículo

Un estudio de una plataforma automotriz reveló que un tercio de los vehículos en Chile están pagando de más. Revisa aquí cómo consultar el valor real que debes pagar este 2026.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Durante el mes de marzo los conductores y dueños de vehículos deben renovar el permiso de circulación para el periodo 2026. 

El trámite puede realizarse haste el martes 31 de marzo en los diferentes módulos de atención que habilita cada municipalidad, o bien en la Dirección de Tránsito de cada municipalidad.

El permiso de circulación puede pagarse en dos cuotas. Siendo la primera durante el mes de marzo y la segunda con pago hasta el 31 de agosto.

Otra opción es hacerlo de forma online, dependiendo del sitio o plataforma que habilite cada municipio.

Consulta aquí gratis el valor de tu permiso de circulación 2026

Para saber el valor real de tu permiso de circulación debes hacer ingresar a autofact.cl o hacer clic en la imagen de abajo y seguir los siguientes pasos:

  • Dar clic en "consultar" el banner superior de permiso de ciruclación 2026
  • Ingresa la opción de patente o marca
  • Enseguida se desplegará información con el valor real de tu permiso, de acuerdo a su tasación del vehículo

¿Por qué se paga demás? 

La mencionada plataforma de servicios digitales automotrices hizo un estudio en donde se reveló que un tercio de los vehículos en Chile están pagando de más por su permiso de circulación.

Esto corresponde a que se habrían detectado diferencias entre el Código Fiscal recomendado en el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el valor que están pagando los contribuyentes por el permiso de sus vehículos. 

Documentos para renovar el permiso de circulación

Para renovar el permiso de circulación, se necesitan los siguientes documentos:

Para vehículos usados:

  • Permiso de circulación anterior
  • Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) vigente
  • Revisión técnica o certificado de homologación al día
  • Tarjeta de dominio o padrón del vehículo

Para vehículos nuevos:

  • Factura de compra
  • Inscripción en el Registro Civil
  • Certificado de homologación
  • Seguro obligatorio vigencia
