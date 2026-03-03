 “Igual yo estuve con la Emilia”: Exponen dichos de Cuco Cerda que habrían causado la furia de Sammis Reyes - Chilevisión
03/03/2026 14:27

“Igual yo estuve con la Emilia”: Exponen dichos de Cuco Cerda que habrían causado la furia de Sammis Reyes

Paula Escobar aseguró que Cerda ocupó términos mucho más "despectivos" para referirse a la exMiss Chile.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este lunes, Adriana Barrientos reveló detalles inéditos de la pelea entre Sammis Reyes y José Manuel "Cuco" Cerda y confirmó que los dichos de Daniela Aránguiz sobre Emilia Dides sí gatillaron el conflicto.

Tras la gala del Festival de Viña 2026, Aránguiz insinuó que Emilia Dides tuvo un romance con Raimundo Cerca, pero también con el hermano de este, Cuco.

¿Qué gatilló el conflicto entre Sammis Reyes y Cuco Cerda?

"Llega la Daniela Aránguiz a saludar y empieza a pegarle a todos con el pelo", comenzó diciendo Adriana Barrientos en el último capítulo de Zona de Estrellas.

En esa misma línea, explicó que en la fiesta donde ocurrió la pelea había dos mesas; en una estaban Emilia, Sammis y sus cercanos y en la otra estaban Daniela con Cuco. 

Según explicó Barrientos, Suro Solar estaba en el evento e instó al grupo de Sammis Reyes a saludar en la mesa de Aránguiz: "De repente, Cuco ve que viene Sammi Reyes y le dice: 'Hola, ¿cómo estás, Sammi? Oye, la verdad es que yo no tengo nada que ver, nosotros no tenemos nada que ver... A mí me encanta lo que haces, yo siempre he admirado el personaje que tienes'", indicó.

La situación se habría mantenido durante un tiempo y luego Adriana comentó: "A los 10 minutos de conversación le dice: 'Ya, bueno, pero igual yo estuve con la Emilia'", lo que habría gatillado la furia de Reyes.

La panelista aseguró que no hubo golpes entre el exjugador de la NFL y Cerda, porque fueron contenidos antes de que ocurriera: "Entiendo que estás siendo muy protocolar en las palabras que habría usado Cuco Cerda porque habrían sido más despectivas", cerró Paula Escobar.

