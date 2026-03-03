 Boric y Kast terminan cita por cable chino abruptamente: “Ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte” - Chilevisión
Condenan a Hermanos Antihuén y Nicolás Rivas por el asesinato de tres carabineros en Cañete
03/03/2026 09:19

Boric y Kast terminan cita por cable chino abruptamente: “Ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte”

El encuentro terminó con el mandatario electo suspendiendo todas las reuniones bilaterales pactadas hasta el cambio de mando.

Un tenso encuentro se produjo este martes entre el presidente en ejercicio, Gabriel Boric, y el mandatario electo, José Antonio Kast, donde se abordó el proyecto del cable submarino entre China y Chile.

En ese contexto, el jefe de Estado salió de la reunión notoriamente molesto y acusó a Kast de mentir respecto del intercambio de información sobre este proyecto, dado que ayer el mandatario concedió una entrevista donde aseguró que el presidente electo sabía de esta solicitud de concesión. 

¿Qué pasó en la reunión por el cable chino?

A través de una rueda de prensa en las afueras de La Moneda, el presidente Boric señaló: "Me parecía prudente, y se lo señalé explícitamente, que una decisión de estas características, dado lo sensible geopolíticamente que era, debía ser conversada entre la administración saliente y la administración entrante".

El mandatario explicó que el 20 de febrero se enteraron de las sanciones impuestas por Estados Unidos, donde se cancelaron los visados de tres funcionarios de Gobierno, entre ellos el del ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.

"Ese mismo día, estando en Rapa Nui en actividades de trabajo en la isla, traté de comunicarme insistentemente con el presidente electo José Antonio Kast. Desgraciadamente, no por motivos de comunicación, sino por falta de voluntad de la contraparte, no fue posible", comentó el presidente Boric.

El jefe de Estado recalcó que en su gobierno siempre ha existido la voluntad de generar un traspaso "impecable", entregando en todo momento toda la información necesaria.

"Desgraciadamente, el presidente electo ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado de esta situación antes y, como eso es falso y no lo voy a hacer, decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran aquí. Claramente, hay una estrategia de cómo llevar adelante esto", declaró el presidente Boric.

Finalmente, el mandatario aseguró que "de ahora en adelante lo que hemos visto es que van a haber acusaciones de mentiras, de falta de información; yo les digo, todo eso es falso", y recalcó que está dispuesto a retomar las reuniones bilaterales si el presidente electo así lo desea.

