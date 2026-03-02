Ex Bono Marzo: Hoy se paga el segundo monto y queda una última fecha para cobrar con tu RUT - Chilevisión

El último pago pendiente del Aporte Familiar Permanente corresponde al grupo de beneficiarios del IPS. Revisa aquí cuándo te corresponde el pago.
Este lunes comenzó el segundo pago del Aporte Familiar Permanente, también conocido como ex Bono Marzo.
El beneficio entrega $66.834 por cada carga familiar o por familia, según corresponda. Se entrega forma automática y no requiere postulación.
Según lo informado por el Instituto de Previsión Social (IPS) este bono se entrega a quienes sean beneficiarios de:
El Aporte Familiar Permanente es un beneficio económico que se paga una vez al año, generalmente entre febrero y marzo, a familias de menores ingresos.
El primer pago a los beneficiados del ex Bono Marzo se dio el 16 de febrero y este 2 de marzo se continuó con un nuevo grupo.
El último grupo beneficiado podrá realizar el cobro será a partir del próximo lunes 16 de marzo.
Esa categoría incluye a trabajadores y pensionados de entidades distintas al IPS a los que les corresponde el pago del beneficio.
Para saber si recibes el Aporte Familiar Permanente o ex Bono Marzo y cuándo te corresponde la fecha de pago puedes hacer clic a continuación e ingresar tu RUT y fecha de nacimiento.