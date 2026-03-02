 Ex Bono Marzo: Hoy se paga el segundo monto y queda una última fecha para cobrar con tu RUT - Chilevisión
02/03/2026 18:16

Revisa con tu RUT si recibes el ex Bono Marzo: Queda solo una fecha de pago

El último pago pendiente del Aporte Familiar Permanente corresponde al grupo de beneficiarios del IPS. Revisa aquí cuándo te corresponde el pago.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Este lunes comenzó el segundo pago del Aporte Familiar Permanente, también conocido como ex Bono Marzo.

El beneficio entrega $66.834 por cada carga familiar o por familia, según corresponda. Se entrega forma automática y no requiere postulación. 

Según lo informado por el Instituto de Previsión Social (IPS) este bono se entrega a quienes sean beneficiarios de:

  • Subsidio Familiar
  • Asignación Familiar o Maternal
  • Familias pertenecientes a programas como Chile Solidario
  • Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar)

¿Cuándo es la última fecha de pago?

El Aporte Familiar Permanente es un beneficio económico que se paga una vez al año, generalmente entre febrero y marzo, a familias de menores ingresos.

El primer pago a los beneficiados del ex Bono Marzo se dio el 16 de febrero y este 2 de marzo se continuó con un nuevo grupo. 

El último grupo beneficiado podrá realizar el cobro será  a partir del próximo lunes 16 de marzo.

Esa categoría incluye a trabajadores y pensionados de entidades distintas al IPS a los que les corresponde el pago del beneficio. 

Consulta con tu RUT si recibes el ex Bono Marzo 2026

Para saber si recibes el Aporte Familiar Permanente o ex Bono Marzo y cuándo te corresponde la fecha de pago puedes hacer clic a continuación e ingresar tu RUT y fecha de nacimiento

