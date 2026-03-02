 Fiebre de Baile regresa EN VIVO: Dónde y a qué hora ver el estreno - Chilevisión
Minuto a minuto
Futuro ministro del Interior asegura que Kast no sabía del cable chino: “No se transparentó nada” Detenido por VIF escapó desde patrulla policial y murió atropellado por camión mientras huía en Valparaíso “Nuestros corazones están devastados”: La emotiva despedida a futbolista asesinado tras riña en San Antonio VIDEO | Techo se desploma al interior de mall en Quilpué: Una trabajadora resultó herida “Si me hubiese pillado de pie...”: Sobreviviente a tragedia en Renca relata cómo escapó del fuego
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
02/03/2026 19:19

¡Vuelve Fiebre de Baile! Cómo y dónde ver el estreno EN VIVO de la nueva temporada

Nuevos famosos debutarán en la pista de baile del estelar y podrás seguir todos los detalles a través de las distintas plataformas de Chilevisión. Revisa aquí cómo seguir el programa en vivo.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Este lunes 2 de marzo Fiebre de Baile vuelve a la pantalla de Chilevisión con una nueva temporada y nuevos participantes. 

Para esta edición la pista de baile volverá a brillar con los mejores pasos de un selecto grupo de famosos que aceptó el desafío. 

Nombres como Soulfia, Kathy Contreras, Anto Henríquez, Betsy Camino, Karen Paola, Vale Roth y Dani Castro, buscarán lucirse por el lado de las mujeres.

Mientras que por el lado de los hombres estarán rostros como José Antonio Raffo, Gonzalo Valenzuela, Nicolás Solabarrieta, Junior Playboy y Diego Pizarro.

En el jurado también habrá una importante novedad, ya que a la exigencia de los Power Peralta, Edymar Acevedo, Raquel Argandoña y Vasco Moulian, se sumará la rigurosa Francisca García-Huidobro

Cómo ver EN VIVO Fiebre de Baile por Chilevisión

La nueva temporada de Fiebre de Baile se podrá ver en vivo por las pantallas abiertas de Chilevisió. También se puede seguir la transmisión online en el sitio web.

Otra forma de ver el estelar de baile en diferentes plataformas es a través de la app MiCHV.  Puefes descarga nuestra aplicación totalmente gratis celular o Smart TV y disfruta de las señales en vivo.

También puedes seguir la transmisión del react de Fiebre de Baile junto a Claudio Michaux a través del Youtube de Chilevisión

Primeros duelos confirmados

Los primeros duelos de la nueva temporada de Fiebre de Baile son:

  • Soulfia vs Anto Henríquez
  • Mariela Sotomayor vs Felipe Izquierdo
  • Kathy Contreras vs Betsy Camino
  • Botota vs Junior Playboy
  • Dani Castro vs Diego Pizarro
  • Diego Venegas vs Nico Solabarrieta
  • José A. Raffo vs Gonzalo Valenzuela
  • Vale Roth vs Karen Paola vs Disley Ramos
Publicidad

Destacamos

Noticias

Revisa con tu RUT si recibes el ex Bono Marzo: Queda solo una fecha de pago

Lo último

Lo más visto

Fallece guardia afectado por explosión en Renca que había hablado con el matinal de CHV minutos después de la tragedia

Manuel Garrido, guardia de una empresa que se encuentra bajo el lugar donde se originó la explosión, conversó con la periodista Daniela Muñoz minutos antes de ser trasladado por el SAMU.

02/03/2026

EXCLUSIVO | La prueba que delató a Lucho Plátano en asesinato de PDI: Arriesga más de 100 años de cárcel

Luis Vázquez Villenas es el nombre del delincuente investigado por diversos delitos, entre ellos el crimen del comisario de la PDI Daniel Valdés Donoso.

02/03/2026

Revisa con tu RUT si recibes el ex Bono Marzo: Queda solo una fecha de pago

El último pago pendiente del Aporte Familiar Permanente corresponde al grupo de beneficiarios del IPS. Revisa aquí cuándo te corresponde el pago.

02/03/2026

María José Quintanilla habla tras Viña 2026: “Quiero llorar en este momento…”

La cantante de música mexicana fue una de las artistas más solicitadas por la audiencia para la última edición del festival viñamarino. Sin embargo, aquello no ocurrió.

02/03/2026