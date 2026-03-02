Fiebre de Baile regresa EN VIVO: Dónde y a qué hora ver el estreno - Chilevisión

Nuevos famosos debutarán en la pista de baile del estelar y podrás seguir todos los detalles a través de las distintas plataformas de Chilevisión. Revisa aquí cómo seguir el programa en vivo.

Este lunes 2 de marzo Fiebre de Baile vuelve a la pantalla de Chilevisión con una nueva temporada y nuevos participantes.

Para esta edición la pista de baile volverá a brillar con los mejores pasos de un selecto grupo de famosos que aceptó el desafío.

Nombres como Soulfia, Kathy Contreras, Anto Henríquez, Betsy Camino, Karen Paola, Vale Roth y Dani Castro, buscarán lucirse por el lado de las mujeres.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Mientras que por el lado de los hombres estarán rostros como José Antonio Raffo, Gonzalo Valenzuela, Nicolás Solabarrieta, Junior Playboy y Diego Pizarro.

En el jurado también habrá una importante novedad, ya que a la exigencia de los Power Peralta, Edymar Acevedo, Raquel Argandoña y Vasco Moulian, se sumará la rigurosa Francisca García-Huidobro.

Cómo ver EN VIVO Fiebre de Baile por Chilevisión

La nueva temporada de Fiebre de Baile se podrá ver en vivo por las pantallas abiertas de Chilevisió. También se puede seguir la transmisión online en el sitio web.

Otra forma de ver el estelar de baile en diferentes plataformas es a través de la app MiCHV. Puefes descarga nuestra aplicación totalmente gratis celular o Smart TV y disfruta de las señales en vivo.

También puedes seguir la transmisión del react de Fiebre de Baile junto a Claudio Michaux a través del Youtube de Chilevisión.

Primeros duelos confirmados

Los primeros duelos de la nueva temporada de Fiebre de Baile son: