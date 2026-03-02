Detenido por VIF escapó desde patrulla policial y murió atropellado por camión mientras huía en Valparaíso - Chilevisión

De acuerdo a los antecedentes recopilados, la víctima se encontraba siendo trasladada a la unidad policial por el delito de violencia intrafamiliar cuando emprendió la fuga.

Durante la jornada de este lunes se conocieron detalles de la muerte de un sujeto, quien fue atropellado tras escapar desde el interior de una patrulla policial en Valparaíso.

La víctima había sido detenida por personal de Carabineros por el delito de violencia intrafamiliar (VIF) y se encontraba siendo trasladada a la unidad policial cuando emprendió la fuga.

De acuerdo a los antecedentes recopilados, los hechos se registraron alrededor de las 13:30 horas del día 26 de febrero de 2026, momento en que el detenido habría agredido a uno de los funcionarios que lo custodiaba al interior del vehículo policial.

Detenido se escapa desde patrulla policial y muere atropellado por camión

Según información entregada por la Prefectura de Valparaíso a CHV Noticias, "el sujeto logró abrir la puerta trasera del vehículo policial en movimiento, descendiendo del móvil e iniciando su huida a pie en contra del sentido del tránsito, siendo atropellado por un camión que circulaba por la vía".

Asimismo, desde la institución aseguraron que "de manera inmediata, personal de Carabineros prestó los primeros auxilios en el lugar y gestionó su traslado a un centro asistencial, donde lamentablemente falleció horas más tarde".

Finalmente, agregaron que luego de que se constatara la muerte "la Institución dispuso la instrucción de una investigación administrativa para esclarecer las circunstancias del procedimiento, sin perjuicio de haber informado al Ministerio Público".