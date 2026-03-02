 Detenido por VIF escapó desde patrulla policial y murió atropellado por camión mientras huía en Valparaíso - Chilevisión
Minuto a minuto
Futuro ministro del Interior asegura que Kast no sabía del cable chino: “No se transparentó nada” Detenido por VIF escapó desde patrulla policial y murió atropellado por camión mientras huía en Valparaíso “Nuestros corazones están devastados”: La emotiva despedida a futbolista asesinado tras riña en San Antonio VIDEO | Techo se desploma al interior de mall en Quilpué: Una trabajadora resultó herida “Si me hubiese pillado de pie...”: Sobreviviente a tragedia en Renca relata cómo escapó del fuego
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
02/03/2026 20:08

Detenido por VIF escapó desde patrulla policial y murió atropellado por camión mientras huía en Valparaíso

De acuerdo a los antecedentes recopilados, la víctima se encontraba siendo trasladada a la unidad policial por el delito de violencia intrafamiliar cuando emprendió la fuga.

Durante la jornada de este lunes se conocieron detalles de la muerte de un sujeto, quien fue atropellado tras escapar desde el interior de una patrulla policial en Valparaíso. 

La víctima había sido detenida por personal de Carabineros por el delito de violencia intrafamiliar (VIF) y se encontraba siendo trasladada a la unidad policial cuando emprendió la fuga. 

De acuerdo a los antecedentes recopilados, los hechos se registraron alrededor de las 13:30 horas del día 26 de febrero de 2026, momento en que el detenido habría agredido a uno de los funcionarios que lo custodiaba al interior del vehículo policial.

Detenido se escapa desde patrulla policial y muere atropellado por camión

Según información entregada por la Prefectura de Valparaíso a CHV Noticias, "el sujeto logró abrir la puerta trasera del vehículo policial en movimiento, descendiendo del móvil e iniciando su huida a pie en contra del sentido del tránsito, siendo atropellado por un camión que circulaba por la vía".

Asimismo, desde la institución aseguraron que "de manera inmediata, personal de Carabineros prestó los primeros auxilios en el lugar y gestionó su traslado a un centro asistencial, donde lamentablemente falleció horas más tarde". 

Finalmente, agregaron que luego de que se constatara la muerte "la Institución dispuso la instrucción de una investigación administrativa para esclarecer las circunstancias del procedimiento, sin perjuicio de haber informado al Ministerio Público".

Publicidad

Destacamos

Noticias

Revisa con tu RUT si recibes el ex Bono Marzo: Queda solo una fecha de pago

Lo último

Lo más visto

Fallece guardia afectado por explosión en Renca que había hablado con el matinal de CHV minutos después de la tragedia

Manuel Garrido, guardia de una empresa que se encuentra bajo el lugar donde se originó la explosión, conversó con la periodista Daniela Muñoz minutos antes de ser trasladado por el SAMU.

02/03/2026

EXCLUSIVO | La prueba que delató a Lucho Plátano en asesinato de PDI: Arriesga más de 100 años de cárcel

Luis Vázquez Villenas es el nombre del delincuente investigado por diversos delitos, entre ellos el crimen del comisario de la PDI Daniel Valdés Donoso.

02/03/2026

Revisa con tu RUT si recibes el ex Bono Marzo: Queda solo una fecha de pago

El último pago pendiente del Aporte Familiar Permanente corresponde al grupo de beneficiarios del IPS. Revisa aquí cuándo te corresponde el pago.

02/03/2026

María José Quintanilla habla tras Viña 2026: “Quiero llorar en este momento…”

La cantante de música mexicana fue una de las artistas más solicitadas por la audiencia para la última edición del festival viñamarino. Sin embargo, aquello no ocurrió.

02/03/2026