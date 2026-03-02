 Daniela Aránguiz rompe el silencio por orden de arresto: Aclaró su situación ante supuesto lío judicial - Chilevisión
Minuto a minuto
Futuro ministro del Interior asegura que Kast no sabía del cable chino: “No se transparentó nada” Detenido por VIF escapó desde patrulla policial y murió atropellado por camión mientras huía en Valparaíso “Nuestros corazones están devastados”: La emotiva despedida a futbolista asesinado tras riña en San Antonio VIDEO | Techo se desploma al interior de mall en Quilpué: Una trabajadora resultó herida “Si me hubiese pillado de pie...”: Sobreviviente a tragedia en Renca relata cómo escapó del fuego
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
02/03/2026 20:26

Daniela Aránguiz rompe el silencio por orden de arresto: Aclaró su situación ante supuesto lío judicial

La exparticipante de Mekano compartió un comunicado en sus redes sociales donde se refirió a su situación en medio de un conflicto con Juan David Rodríguez, y explicó cuál es su postura.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este lunes se dio a conocer la existencia de una solicitud de orden de arresto en contra de Daniela Aránguiz.

Esto se debe a una audiencia por una causa por injurias relacionada con Juan David Rodríguez, quien acusó a la exMekano de haber dañado su honra en sus declaraciones tras una entrevista que brindó el exRojo en Primer Plano, donde ponía en duda su paternidad.

Producto de ello, Aránguiz debía presentarse a la audiencia, sin embargo no lo hizo, acusando problemas estomacales. Pero no lo habría hecho con el certificado correspondiente, por lo que la parte querellante optó por solicitar una orden de arresto por incomparecencia.

El descargo de Daniela Aránguiz

Sin embargo, la propia Daniela Aránguiz desmitió que ese sea el caso a través de un comunicado que compartió en sus historias de Instagram. 

“Dicha afirmación es falsa. El certificado médico fue presentado por abogado en tiempo y forma, cumpliendo íntegramente con lo ordenado por el tribunal”, comenzó expresando. 

En esa línea, la opinóloga señaló que “la difusión de esta información no solo carece de sustento, sino que constituye un intento grave de desacreditarme públicamente afectado mi honra, mi reputación y mi dignamente como madre de familia y como mujer”.

“Estas ecuaciones, al igual que otros formuladas por el señor Rodrígue don falsas”, insistió.

“Frente a la gravedad de estos hechos y al daño que se pretende causar, he instruido a mis abogados para que evalúen y ejerzan todas las acciones legales, civiles y penales que correspondan”, aseguró. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Revisa con tu RUT si recibes el ex Bono Marzo: Queda solo una fecha de pago

Lo último

Lo más visto

Fallece guardia afectado por explosión en Renca que había hablado con el matinal de CHV minutos después de la tragedia

Manuel Garrido, guardia de una empresa que se encuentra bajo el lugar donde se originó la explosión, conversó con la periodista Daniela Muñoz minutos antes de ser trasladado por el SAMU.

02/03/2026

EXCLUSIVO | La prueba que delató a Lucho Plátano en asesinato de PDI: Arriesga más de 100 años de cárcel

Luis Vázquez Villenas es el nombre del delincuente investigado por diversos delitos, entre ellos el crimen del comisario de la PDI Daniel Valdés Donoso.

02/03/2026

Revisa con tu RUT si recibes el ex Bono Marzo: Queda solo una fecha de pago

El último pago pendiente del Aporte Familiar Permanente corresponde al grupo de beneficiarios del IPS. Revisa aquí cuándo te corresponde el pago.

02/03/2026

María José Quintanilla habla tras Viña 2026: “Quiero llorar en este momento…”

La cantante de música mexicana fue una de las artistas más solicitadas por la audiencia para la última edición del festival viñamarino. Sin embargo, aquello no ocurrió.

02/03/2026