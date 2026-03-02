Daniela Aránguiz rompe el silencio por orden de arresto: Aclaró su situación ante supuesto lío judicial - Chilevisión

La exparticipante de Mekano compartió un comunicado en sus redes sociales donde se refirió a su situación en medio de un conflicto con Juan David Rodríguez, y explicó cuál es su postura.

Durante la tarde de este lunes se dio a conocer la existencia de una solicitud de orden de arresto en contra de Daniela Aránguiz.

Esto se debe a una audiencia por una causa por injurias relacionada con Juan David Rodríguez, quien acusó a la exMekano de haber dañado su honra en sus declaraciones tras una entrevista que brindó el exRojo en Primer Plano, donde ponía en duda su paternidad.

Producto de ello, Aránguiz debía presentarse a la audiencia, sin embargo no lo hizo, acusando problemas estomacales. Pero no lo habría hecho con el certificado correspondiente, por lo que la parte querellante optó por solicitar una orden de arresto por incomparecencia.

El descargo de Daniela Aránguiz

Sin embargo, la propia Daniela Aránguiz desmitió que ese sea el caso a través de un comunicado que compartió en sus historias de Instagram.

“Dicha afirmación es falsa. El certificado médico fue presentado por abogado en tiempo y forma, cumpliendo íntegramente con lo ordenado por el tribunal”, comenzó expresando.

En esa línea, la opinóloga señaló que “la difusión de esta información no solo carece de sustento, sino que constituye un intento grave de desacreditarme públicamente afectado mi honra, mi reputación y mi dignamente como madre de familia y como mujer”.

“Estas ecuaciones, al igual que otros formuladas por el señor Rodrígue don falsas”, insistió.

“Frente a la gravedad de estos hechos y al daño que se pretende causar, he instruido a mis abogados para que evalúen y ejerzan todas las acciones legales, civiles y penales que correspondan”, aseguró.