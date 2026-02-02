“La que anduvo vendiendo a su marido...”: Sergio Rojas explotó contra Daniela Aránguiz y defendió a Antonella Ríos - Chilevisión

El periodista no se guardó nada en contra de la exMekano luego de que asegurara que Rojas es capaz de "vender" a sus amigas" por pantalla.

Este lunes, Sergio Rojas explotó contra Daniela Aránguiz y defendió con todo su amistad con Antonella Ríos tras la polémica que se produjo por una discusión que mantuvo con esta última, en donde el periodista insinuó que la pareja de Antonella quería serle infiel.

A raíz de estos hechos, Daniela Aránguiz se encontró con Ríos en el "Unidos por Streamton" organizado por Danilo21, donde la panelista de farándula le dijo a la actriz: "Yo creo que Sergio Rojas es capaz de vender a sus propios amigos por tener pantalla y lo que hizo fue muy feo".

¿Qué dijo Sergio Rojas?

"Y él tiene un afán de dejar a todas las mujeres de gorreadas", agregó Aránguiz, por lo que Sergio Rojas se lanzó en picada contra la exMekano y le dijo que es una persona que "no tiene cerebro".

En esa misma línea, arremetió con todo: "Debería haber sido arquitecta de su vida porque si hubiera sabido diseñar, hubiera diseñado bien su matrimonio y bien para la c... que le salió".

"La que anduvo vendiendo a su marido fuiste tú. Lograste darle hijos, pero parece que nunca lograste darle la felicidad carnal, porque de lo contrario no se hubiera acostado con más de 30-40 mujeres", sentenció.

Por otro lado, Rojas defendió a Antonella Ríos de las críticas que ha recibido y sentenció: "Le quiero decir a todos los h... que insisten a través del chat de Youtube 'Que se vaya Antonella', que 'Antonella traidora', que 'Antonella no sé qué', que 'Antonella, no sé cuánto'. Antonella, al único lugar al que se va a ir todos los días, es a maquillaje para sentarse en este lugar".

"No existe ninguna posibilidad de que ella se mueva del Que Te Lo Digo, porque ella es el Que Te Lo Digo (...) No logro entender por qué les extraña tanto que dentro de un equipo existan diferencias, que dentro de un equipo uno pueda pelear, discutir o incluso enemistarse", aseguró.

Finalmente, el periodista concluyó: "¿Saben por qué les llama la atención? Porque estamos acostumbrados a hacernos los h... (...) Eso es la familia, eso es el amor, eso es la amistad; se construye en base a la diferencia, se construye en base a tener problemas".