 “No daba más”: Sergio Rojas terminó en urgencias tras complicación de salud - Chilevisión
Minuto a minuto
Abogada de familia Chuñil explicó por qué vendieron animales de su madre: “No tiene nada de extraño” Fiscalía apeló al fallo: Juez explica por qué dos hijos de Chuñil no quedaron en prisión preventiva Nuevo sismo en el norte de Chile: Seguidilla de temblores sorprende a varias regiones del país “Tendría que vivir 130 años”: Caszely expuso reclamo con Isapre por cobros indebidos y forma de pago Decretan prisión preventiva para Javier Troncoso, hijo de Julia Chuñil acusado de parricidio
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
16/01/2026 09:18

“No daba más”: Sergio Rojas terminó en urgencias tras complicación de salud

El comunicador compartió la noticia con sus seguidores de redes sociales y aludió a que los recientes conflictos con Rafael Araneda y Marcela Vacarezza y la reciente partida de Andrés Caniulef le pasaron la cuenta.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Sergio Rojas preocupó a sus seguidores tras un problema médico que lo obligó a ir de urgencia a un recinto asistencial durante la noche del jueves. 

El mismo periodista compartió la información con sus fanáticos a través de su canal de difusión de Instagram y contó que una dolencia abdominal lo llevó a consultar con especialistas.

Mis pirañitas, acá me vine de urgencia porque no daba más, así que la Kari, mi maquilladora y amiga, me acompañaron porque no quise preocupar a mi familia”, escribió desde una sala de urgencias.

El animador atribuyó su dolencia al difícil momento que atraviesa en medio de una polémica por sus dichos sobre el hijo menor de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza, sumado a la reciente partida de Andrés Caniulef. 

“Más tarde les cuento, pero estoy seguro de que es el sistema nervioso. Han sido muchas emociones juntas: lo del Rafa, lo de Andrés, el cumple de la Toña, la caída de YouTube, y a eso sumar tener una vida normal. Pero acá estamos, yerba mala nunca muere. ¡Manden luz, pirañitas!”, aseguró. 

Sergio Rojas actualizó su estado de salud

Tras salid del box de atención compartió una nueva actualización de su estado de salud y reveló que sufrió una “distensión abdominal producto del sistema nervioso”.

“Me pusieron algunos medicamentos a la vena y me dieron otros para seguir tomando, así que gracias por su cariño y apoyo”, agregó. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Solo un requisito y pago junto a la pensión: Revisa acá como recibir el Beneficio por Años Cotizados 2026

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Era conductor de app, lo asaltaron y él los mató a balazos: Tenía un arma y era exuniformado

La víctima, que estaba trabajando como conductor de una aplicación, usó su arma debidamente inscrita tras sufrir el intento de robo al llegar a un domicilio solicitado por los asaltantes.

16/01/2026

Ministerio por ministerio: La lista de nombres que baraja Kast para su gobierno

El presidente electo ha respaldado públicamente a alguno de los nombres, mientras que en otros ministerios aún hay dudas.

15/01/2026

“¿Y si te mato?”: Fiscalía expuso pelea y amenaza que habría detonado el crimen de Julia Chuñil

De acuerdo a los detalles de la investigación, Javier Troncoso amenazó a un vecino con un cuchillo en la casa de su madre y, cuando esta quiso intervenir, el hombre procedió a golpearla para luego estrangularla.

16/01/2026

Amparo Noguera declara por primera vez tras millonaria estafa: “El shock me impidió...”

La intérprete habló con la policía por primera vez desde que estalló el caso y reveló detalles inéditos.

15/01/2026