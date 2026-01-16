“No daba más”: Sergio Rojas terminó en urgencias tras complicación de salud - Chilevisión

El comunicador compartió la noticia con sus seguidores de redes sociales y aludió a que los recientes conflictos con Rafael Araneda y Marcela Vacarezza y la reciente partida de Andrés Caniulef le pasaron la cuenta.

Sergio Rojas preocupó a sus seguidores tras un problema médico que lo obligó a ir de urgencia a un recinto asistencial durante la noche del jueves.

El mismo periodista compartió la información con sus fanáticos a través de su canal de difusión de Instagram y contó que una dolencia abdominal lo llevó a consultar con especialistas.

“Mis pirañitas, acá me vine de urgencia porque no daba más, así que la Kari, mi maquilladora y amiga, me acompañaron porque no quise preocupar a mi familia”, escribió desde una sala de urgencias.

El animador atribuyó su dolencia al difícil momento que atraviesa en medio de una polémica por sus dichos sobre el hijo menor de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza, sumado a la reciente partida de Andrés Caniulef.

“Más tarde les cuento, pero estoy seguro de que es el sistema nervioso. Han sido muchas emociones juntas: lo del Rafa, lo de Andrés, el cumple de la Toña, la caída de YouTube, y a eso sumar tener una vida normal. Pero acá estamos, yerba mala nunca muere. ¡Manden luz, pirañitas!”, aseguró.

Sergio Rojas actualizó su estado de salud

Tras salid del box de atención compartió una nueva actualización de su estado de salud y reveló que sufrió una “distensión abdominal producto del sistema nervioso”.

“Me pusieron algunos medicamentos a la vena y me dieron otros para seguir tomando, así que gracias por su cariño y apoyo”, agregó.