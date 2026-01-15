“Si usted es un papito corazón, es un...”: Sergio Rojas lapidó EN VIVO a pareja de Antonella Ríos - Chilevisión

El comunicador también aconsejó a la actriz, luego de que su pareja fuese acusado por una presunta deuda de pensión de alimentos.

Este miércoles, Sergio Rojas se fue con todo en contra de Patricio Henríquez, pareja de Antonella Ríos, tras darse a conocer acusaciones en su contra por presuntas deudas de pensión de alimentos que superan los $15 millones de pesos.

El comunicador le envió un lapidario mensaje y además aconsejó a Ríos, por lo que se hizo viral rápidamente en redes sociales.

¿Qué le dijo Sergio Rojas a la pareja de Antonella Ríos?

Los hechos ocurrieron en el último capítulo de Que Te Lo Digo, donde Sergio Rojas expresó: "Le quiero decir a todos esos truhanes, que no creo que sea el caso, que tienen que tener mucho ojo cuando están con una persona pública".

En esa misma línea, agregó: "Porque cuando ustedes quieren cruzar el umbral (...) tiene un costo y el costo es que ustedes deben estar limpios, porque yo no me voy a fumar un problema que es de otra persona".

El comunicador envió un lapidario mensaje a Patricio Henríquez: "Compadre, solucione sus problemas y por último, lo que está mal está mal aquí y en la quebrada del ají. Si usted es un papito corazón, es un saco de p...".

"Yo espero, y te lo digo honestamente frente a las cámaras, y te lo digo con todo el corazón en la mano: Espero que no estemos con un pastel", le mencionó Rojas a Antonella Ríos.

Además, agregó: "Porque a mí ¿Sabes lo que me la lata? Que las mujeres bonitas y exitosas, por Dios que son atractivas para una serie de zánganos.

"Espero que no estemos en el caso de una persona que no valga la pena conocer", sentenció finalmente el comunicador.