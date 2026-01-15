 “Si usted es un papito corazón, es un...”: Sergio Rojas lapidó EN VIVO a pareja de Antonella Ríos - Chilevisión
Minuto a minuto
“Pensaba que la iban a matar”: Julia Chuñil presentó dos denuncias por VIF contra uno de sus hijos antes de desaparecer Asfixia por estrangulamiento: Así habría muerto Julia Chuñil según Fiscalía ¿Se inaugurará a tiempo la Línea 7 del Metro? Desperfecto de tuneladora causaría retraso de obras Ampliaron su detención: ¿Quiénes son los dos detenidos por el crimen de parvularia en el Biobío? Fiscalía indica que asesinato de Julia Chuñil es el tercero que se comete en su propia casa
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
15/01/2026 21:22

“Si usted es un papito corazón, es un...”: Sergio Rojas lapidó EN VIVO a pareja de Antonella Ríos

El comunicador también aconsejó a la actriz, luego de que su pareja fuese acusado por una presunta deuda de pensión de alimentos.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles, Sergio Rojas se fue con todo en contra de Patricio Henríquez, pareja de Antonella Ríos, tras darse a conocer acusaciones en su contra por presuntas deudas de pensión de alimentos que superan los $15 millones de pesos.

El comunicador le envió un lapidario mensaje y además aconsejó a Ríos, por lo que se hizo viral rápidamente en redes sociales.

¿Qué le dijo Sergio Rojas a la pareja de Antonella Ríos?

Los hechos ocurrieron en el último capítulo de Que Te Lo Digo, donde Sergio Rojas expresó: "Le quiero decir a todos esos truhanes, que no creo que sea el caso, que tienen que tener mucho ojo cuando están con una persona pública".

En esa misma línea, agregó: "Porque cuando ustedes quieren cruzar el umbral (...) tiene un costo y el costo es que ustedes deben estar limpios, porque yo no me voy a fumar un problema que es de otra persona".

El comunicador envió un lapidario mensaje a Patricio Henríquez:  "Compadre, solucione sus problemas y por último, lo que está mal está mal aquí y en la quebrada del ají. Si usted es un papito corazón, es un saco de p...".

"Yo espero, y te lo digo honestamente frente a las cámaras, y te lo digo con todo el corazón en la mano: Espero que no estemos con un pastel", le mencionó Rojas a Antonella Ríos.

Además, agregó: "Porque a mí ¿Sabes lo que me la lata? Que las mujeres bonitas y exitosas, por Dios que son atractivas para una serie de zánganos.

"Espero que no estemos en el caso de una persona que no valga la pena conocer", sentenció finalmente el comunicador.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Solo un requisito y pago junto a la pensión: Revisa acá como recibir el Beneficio por Años Cotizados 2026

Lo último

Lo más visto

Ampliaron su detención: ¿Quiénes son los dos detenidos por el crimen de parvularia en el Biobío?

La Fiscalía los acusa de femicidio no íntimo, puesto que no hay indicios de algún tipo de relación previa entre víctimarios y la víctima.

15/01/2026

“He insistido en todos los tonos”: Acusan a Francisco Kaminski de deber $6.5 millones por show del Puma Rodríguez

Cristian Pereira es contador de profesión y conoce al animador hace más de 10 años, según su relato, la deuda dataría de mayo de 2025.

15/01/2026

Asfixia por estrangulamiento: Así habría muerto Julia Chuñil según Fiscalía

Hay un testigo clave, el exyerno de Julia Chuñil, quien —asegura— vio el asesinato y confesó todo lo que sabía.

15/01/2026

Amparo Noguera declara por primera vez tras millonaria estafa: “El shock me impidió...”

La intérprete habló con la policía por primera vez desde que estalló el caso y reveló detalles inéditos.

15/01/2026