“Basta de darle con la silla”: Reacción de Sergio Rojas tras muerte de Andrés Caniulef enfrenta a usuarios - Chilevisión

Mientras algunos usuarios valoraron le gesto, otros le recordaron malos tratos que habría tenido con el fallecido periodista.

Diversas opiniones ha generado una publicación con la que Sergio Rojas reaccionó a la repentina muerte de Andrés Caniulef, reconocido periodista de 48 años que falleció ayer en un edificio en Santiago.

A través de su cuenta de Instagram, Rojas publicó una imagen completamente negra sin ninguna descripción, a solo horas de conocerse el deceso de Caniulef. Sin embargo, mientras algunos empatizaron con el luto mostrado por el conductor de "Que te lo digo", otros le recordaron las tensiones que tuvo con Caniulef.

"Sinceramente no te creo nada Rojas, fuiste super penca con él", "la conciencia cómo la debes tener", "Sergio, todos te queremos pero hay que tratar de nunca ser tan duro con las personas porque la vida es frágil y no sabemos cuando ya no estaremos", le escribieron.

Y es que ambos se vieron envueltos en distintas tensiones durante el último tiempo, pese a la cercanía que confidenciaron en un momento, cuando reconocieron que incluso "hubo besos".

Otros en cambio, acompañaron al animador en su dolor e incluso pidieron que "ya basta de darle con la silla a Sergio, por favor".

"La gente puede decir cualquuer cosa de ti, pero nunca lo dejaste solo", "en el fondo siempre leía en ti que lo querías mucho y por eso te dolía las cosas que pasaban. Lo siento mucho", le escribieron otros usuarios acompañándolo en este momento.

Tensión tras conocerse diagnóstico de VIH

Recordemos que Rojas criticó públicamente a Andrés Caniulef luego de que se conociera que el periodista vivía con VIH, en el contexto del breve romance que ambos mantuvieron, pese a que su condición era indetectable, es decir, sin riesgo de transmisión. En ese momento, Rojas cuestionó que no se le informara del diagnóstico.

“No puede ir después de 8 años, donde ha tenido varias parejas, a decir ‘no era necesario que te dijera porque no te voy a transmitir’. Déjame a mí decidir si quiero correr un riesgo, o si yo en mi mente creo que hay un riesgo”, dijo Rojas.

Tras estas declaraciones, Caniulef respondió con una extensa reflexión publicada en sus historias de Instagram, donde explicó los motivos que lo llevaron a hacer público su diagnóstico: "Es muy íntimo y muy privado. Nadie está obligado a compartirlo y si yo lo hago es porque quiero ayudar a erradicar el miedo y la vergüenza que muchos pueden sentir al momento de enfrentarse a este diagnóstico”, explicó.