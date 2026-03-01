 Festival de Comedia: Los 6 humoristas que se presentan hoy y dónde verlo en vivo - Chilevisión
01/03/2026 07:47

Festival de Comedia: Los 6 humoristas que se presentan hoy y dónde verlo en vivo

Tras el paso de numerosos comediantes, el festival llega hoy a su fin. Revisa a continuación los detalles de la última noche de humor en Chilevisión.

Publicado por Josefina Vera

Este domingo se llevará a cabo la última noche del Festival de Comedia, jornada que contará en exclusiva con seis humorista.

Para despedir a lo grande el evento del humor, en esta ocasión habrá un especial con el nuevo elenco del Club de la Comedia, programa que estará de regreso durante el mes de marzo por las pantallas de Chilevisión.

Ahora, conoce la parrilla de este domingo 1 de marzo

Humoristas que se presentan este domingo 1

  • Bodoque
  • Diego Urrutia
  • Claudio Michaux
  • Gonzalo "Gon" Trujillo
  • Lady Garfia
  • Lis la Cubana

¿Dónde ver el Festival de la Comedia en vivo?

El Festival de la Comedia será emitido en vivo en la señal abierta de Chilevisión, luego de CHV Noticias Central.

Asimismo, el show de humor podrá ser visto a través de todas las plataformas digitales de chilevisión, tanto en la señal online como por la app MiCHV y mediante YouTube.

