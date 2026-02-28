OPE tras ataques de Israel y EEUU a Irán: “Valoramos el esfuerzo por restablecer la seguridad nuclear” - Chilevisión

Desde la Oficina del Presidente Electo, señalaron que "Chile siempre debe ser aliado de las naciones que promueven la libertad y la democracia".

Durante la jornada de este sábado, desde la Oficina del Presidente Electo (OPE) José Antonio Kast, reaccionaron a la escalada militar que enfrentó Oriente Medio tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel hacia múltiples territorios de Irán, incluida la capital Teherán.

A través de un comunicado señalaron que "Chile siempre debe ser aliado de las naciones que promueven la libertad y la democracia, y en consecuencia valoramos el esfuerzo por restablecer la seguridad nuclear".

En la misma línea, desde la OPE condenaron la respuesta iraní de atacar bases militares estadounidenses en Bahréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudí. Además, de una oleada de misiles y drones explosivos hacia Israel y otras zonas de la región.

OPE se pronuncia sobre los ataques de EEUU e Israel sobre Irán

A menos de dos semanas para asumir el próximo Gobierno, desde la oficina de José Antonio Kast agregaron que "vemos con preocupación las hostilidades que se están desarrollando en Medio Oriente y en qué medida estas pueden afectar a la población civil y causar víctimas inocentes".

"Condenamos, asimismo, los ataques indiscriminados del régimen iraní a distintos países de la región. Finalmente, esperamos que se reanuden todos los esfuerzos diplomáticos para alcanzar la seguridad, estabilidad y una paz duradera en la región", cerraron.