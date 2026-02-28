 Cancillería expresa preocupación ante “escalada militar” en Medio Oriente y toma contacto con embajadas - Chilevisión
Cancillería expresa preocupación ante "escalada militar" en Medio Oriente y toma contacto con embajadas
28/02/2026 14:55

Cancillería expresa preocupación ante “escalada militar” en Medio Oriente y toma contacto con embajadas

Desde la cartera detallaron que ya se encuentran en contacto con las embajadas en países cercanos al conflicto para asegurar a los chilenos.

Publicado por Josefina Vera

La Cancillería de Chile emitió un comunicado manifestando su preocupación tras la alianza de Estados Unidos con Israel para bombardear "preventivamente" Irán, condenando dichos ataques que ya han confirmado numerosas muertes.

Manifestando su gran inquietud sobre la escalada militar que se efectuó en Medio Oriente, el Gobierno del Presidente Boric también condenó la respuesta bélica de Irán.

"El Gobierno de Chile expresa su preocupación por la grave escalada militar en el Medio Oriente y condena los ataques contra Irán perpetrados por Estados Unidos en conjunto con Israel, así como la respuesta del régimen iraní contra Israel y países del Golfo", partieron diciendo desde la cartera.

En este sentido, añadieron: "Estas acciones, en un contexto regional altamente tensionado, pueden tener consecuencias para la estabilidad de la región y la seguridad internacional".

"Chile hace un llamado a detener la violencia, asegurar la protección de la población civil y reitera su firme compromiso con la no proliferación nuclear", continuó Cancillería.

Sobre la misma, desde la cartera recordaron el "los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas", así como también la obligación de resolver conflictos de forma pacífica y no por la fuerza.

A modo de cierre, indicaron que "el Gobierno de Chile señala que está en contacto con las embajadas y consulados de nuestro país en la región, a fin de asegurar la situación de sus funcionarios, sus familias, así como de los connacionales que se encuentran en la zona".

