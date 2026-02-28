“¡No me interrumpa!”: Pastor Rocha frenó en seco a Rafael Araneda en plena celebración en Viña 2026 - Chilevisión

El comediante había terminado su rutina y estaba agradeciendo los premios que le dio el público cuando fue interrumpido por el animador. Sin embargo, él no alcanzó a terminar cuando recibió un chiste de vuelta.

El Pastor Rocha tuvo un existoso paso en la última noche del Festival de Viña 2026 e incluso se animó a ponerle límites a Rafael Araneda.

Todo ocurrió cuando el comediante terminó su rutina y el público comenzó a pedir las gaviotas como premio por su actuación.

Tras recibir los galardones de plata y de oro, el humorista se tomó unos minutos para reflexionar sobre su camino hasta la Quinta Vergara y compartió un sincero mensaje.

“Soy pastor y quizá les suene extraño lo que voy a decir pero soy cristiano. El Pastor Rocha es un personaje que no nació para burlarse de la fe de nadie, nació para desnudar aquellos abusos, aquellos miedos que disfrazaron de fe”, inició exponiendo.

“Y yo me cansé de que se utilice a Dios como un arma, de los líderes religiosos que hablan de amor mientras discirmnana a otros. Me cansé de que se amenacen con los infiernos para controlar conciencias, yo no creo que Dios queira que odiemos a nadie en su nombre…”, agregó.

Fue en medio de ese discurso que Rafael Araneda interrumpió, pero no alcanzó a completar la frase cuando recibió un chiste de vuelta del Pastor Rocha.

“Déjame decirlo… ¡Hijo, no me interrumpa!”, lanzó a modo de chiste para luego seguir con su mensaje.