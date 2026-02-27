 Danilo 21 destapa romántica cita entre cantante colombiano y figura del espectáculo nacional - Chilevisión
27/02/2026 19:30

Danilo 21 destapa romántica cita entre cantante colombiano y figura del espectáculo nacional

El tiktoker compartió una imagen en la que aparece un conocido artista urbano compartiendo con una mujer a la que solo se le ve la espalda. Redes especularon con el nombre de tres influencers.

Publicado por CHV Noticias

Danilo 21 alertó sobre un posible nuevo romance entre un conocido cantante colombiano y una influencer chilena. 

El panelista de Primer Plano compartió una imagen en sus redes sociales en la que se ve a Beéle, cantante urbano, compartiendo en una cena con una mujer a la que solo se le ve la espalda.

¿Vieron que pillaron a Beéle con una nueva chicoca en un restaurante? El hombre no se aguanta”, lanzó.

Lo llamativo de esto, según contó el tiktoker es que “según los medios internacionales, esta chicoca sería chilena”.

En las teorías que dio Danilo 21 de los posibles nombres que circulan apuntó a las influencers Antonia Jesús y Valentina Najarí.

Sin embargo, el que más llamó la atención fue el de Gala Cardirola, quien hace pocas semanas confirmó que estaba nuevamente soltera.

Revisa aquí la imagen

