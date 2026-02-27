Camión explotó y se incendió al interior de la Ruta 5 en la comuna de San Bernardo - Chilevisión

Los equipos de emergencia se encuentran trabajando en la zona y el tránsito se encuentra desviado.

Durante la mañana de este viernes se reportó la explosión y posterior incendio de un camión en la Ruta 5 a la altura de la comuna de San Bernardo, por la entrada sur a la Región Metropolitana.

Según indicó Transportes Informa en sus redes sociales, el hecho ocurrió a las 07:38 horas en el sector de Las Acacias y las llamas alcanzaron tanto el paisajismo como un árbol que se encuentra al interior de una empresa.

¿Qué es lo que se sabe sobre el camión incendiado?

Desde la entidad también indicaron que se trata de un camión tolva y la emergencia generó desvíos en Puerta Sur, dado que el tránsito está suspendido de la vía local en avenida General Velásquez hacia la misma dirección.

Personal de Bomberos, Carabineros y SAMU ya se encuentra trabajando en la zona donde ocurrieron los hechos para mitigar las llamas y poder realizar las diligencias correspondientes.

Por el momento, se desconoce si existen personas lesionadas y aún no se han determinado las causas de la explosión del camión.

Finalmente, desde Transportes Informa llamaron a la precaución en tanto se contiene la emergencia en la zona.

