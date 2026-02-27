Presidente Gabriel Boric reacciona al show de Mon Laferte en Viña 2026: “Gigante...” - Chilevisión

El presidente se unió a las felicitaciones que recibió la cantante por unirse al grupo selecto de artistas que reciben el máximo galardón entregado por el público.

El histórico show de Mon Laferte en Viña 2026, dejó una ola de reacciones positivas en redes sociales. Tras una admirable presentación, el "monstruo" se rindió a sus pies, y el Presidente Gabriel Boric también expresó sus felicitaciones a la artista.

La chilena-mexicana abrió la quinta noche del certamen viñamarino, y marcó un hito al llevarse las dos gaviotas de oro y plata, y además el galardón que se entrega a pedido del público: La Gaviota de Platino.

La alcaldesa de Viña, Macarena Ripamonti, tuvo que modificar algunos decretos sobre los requisitos para poder entregarle a la cantante de origen viñamarino el aclamado reconocimiento del público.

El mensaje del Pdte. Gabriel Boric a Mon Laferte

Tras la actuación de la cantante, el mandatario no pudo evitar expresarse a través de su cuenta de X, donde envió un mensaje de apoyo a Laferte luego de que recibiera el máximo galardón del certamen.

"Gigante Mon", fue lo que la máxima autoridad escribió celebrando el nuevo hito cumplido por la intérprete de "Tu falta de querer".

La publicación no tardó en hacerse viral, recibiendo alrededor de 34 mil likes y más de 800 comentarios.