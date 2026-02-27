 Presidente Gabriel Boric reacciona al show de Mon Laferte en Viña 2026: “Gigante...” - Chilevisión
Minuto a minuto
Tribunal rebaja medida cautelar de Daniel Jadue: Cumplirá arresto domiciliario nocturno El desempleo va al alza: Tasa de desocupación en Chile aumenta 8,3% en periodo noviembre-enero 2026 Municipalidad de Peñalolén desvincula a 22 funcionarios por uso irregular de licencias médicas “Asesinos y criminales”: El tajante mensaje del presidente Gabriel Boric contra el gobierno de Israel El segundo caso en una noche: Camión se incendió y dejó una persona muerta en la Ruta 5 Norte en Ovalle
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
27/02/2026 08:53

Presidente Gabriel Boric reacciona al show de Mon Laferte en Viña 2026: “Gigante...”

El presidente se unió a las felicitaciones que recibió la cantante por unirse al grupo selecto de artistas que reciben el máximo galardón entregado por el público.

Publicado por Lisette Pérez

El histórico show de Mon Laferte en Viña 2026, dejó una ola de reacciones positivas en redes sociales. Tras una admirable presentación, el "monstruo" se rindió a sus pies, y el Presidente Gabriel Boric también expresó sus felicitaciones a la artista.

La chilena-mexicana abrió la quinta noche del certamen viñamarino, y marcó un hito al llevarse las dos gaviotas de oro y plata, y además el galardón que se entrega a pedido del público: La Gaviota de Platino.

La alcaldesa de Viña, Macarena Ripamonti, tuvo que modificar algunos decretos sobre los requisitos para poder entregarle a la cantante de origen viñamarino el aclamado reconocimiento del público.

El mensaje del Pdte. Gabriel Boric a Mon Laferte

Tras la actuación de la cantante, el mandatario no pudo evitar expresarse a través de su cuenta de X, donde envió un mensaje de apoyo a Laferte luego de que recibiera el máximo galardón del certamen.

"Gigante Mon", fue lo que la máxima autoridad escribió celebrando el nuevo hito cumplido por la intérprete de "Tu falta de querer".

La publicación no tardó en hacerse viral, recibiendo alrededor de 34 mil likes y más de 800 comentarios.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Beca Presidente de la República: Cómo postular y cuál es el monto del beneficio a estudiantes

Lo último

Lo más visto

Camión explotó y se incendió al interior de la Ruta 5 en la comuna de San Bernardo

Los equipos de emergencia se encuentran trabajando en la zona y el tránsito se encuentra desviado.

27/02/2026

“Vas a llegar muy lejos”: Jaime Coloma rompió el silencio tras irónica evaluación a Mon Laferte en programa Rojo

Coloma se sinceró con Vasco Moulian en Contigo en la Mañana y le pidió que transmitiera un mensaje, luego de que Mon Laferte recibiera la gaviota de platino en Viña 2026.

27/02/2026

“Asesinos y criminales”: El tajante mensaje del presidente Gabriel Boric contra el gobierno de Israel

El mandatario expresó su descontento en redes sociales frente a una noticia protagonizada por soldados israelíes quines dispararon a un niño palestino.

27/02/2026

El error de los animadores de Viña 2026 al presentar a Mon Laferte que desató ola de críticas en redes sociales

Los usuarios de X no dejaron pasar una equivocación que cometieron los animadores del certamen viñamarino mientras presentaban a la cantante nacional.

27/02/2026