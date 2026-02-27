 “Vas a llegar muy lejos”: Jaime Coloma rompió el silencio tras irónica evaluación a Mon Laferte en programa Rojo - Chilevisión
27/02/2026

“Vas a llegar muy lejos”: Jaime Coloma rompió el silencio tras irónica evaluación a Mon Laferte en programa Rojo

Coloma se sinceró con Vasco Moulian en Contigo en la Mañana y le pidió que transmitiera un mensaje, luego de que Mon Laferte recibiera la gaviota de platino en Viña 2026.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes, Jaime Coloma rompió el silencio y le envió un mensaje a Vasco Moulian en Contigo en la Mañana, donde se refiere a la polémica evaluación que le hizo a Mon Laferte durante Rojo en el año 2003.

El extracto de dicho momento se viralizó luego de que la cantante recibiera la gaviota de platino en Viña 2026, dado que Coloma en aquel momento le dijo a Mon: "La interpretación no es que sea exagerada, pero es poco sentida".

¿Qué dijo Jaime Coloma?

Laferte defendió su trabajo y criticó a Coloma, quien con ironía mencionó: "Qué bueno que tengas esa capacidad de autocrítica, Monserrat, porque vas a llegar muy lejos. Sigue así, vas a llegar súper lejos cachando el nivel de autocrítica que tienes".

Repasando ese mismo episodio durante el matinal de Chilevisión, Vasco se tomó una pausa para mencionar: "Jaime Coloma me escribe".

El panelista leyó el mensaje, el cual decía: "Vasco, me gustaría si puedes decir en Chilevisión que me equivoqué esa vez que dije que no tenía mucha proyección".

"Jaime, cumplí con decir que estás reconociendo tu error", contestó Vasco, mientras que Andrea Arístegui, entre risas, mencionó: "Pobre Jaime, siempre le recuerdan su pasado".

Mon Laferte se convirtió en la sexta y más joven artista que recibe la gaviota de platino en la historia del Festival de Viña del Mar, dado que su carrera musical comenzó a los 12 años y desde aquel entonces ha construido un importante legado musical.

