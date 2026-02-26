 ¿Quiénes son Akriila y Javiera Electra? Las jóvenes artistas que acompañaron a Mon Laferte en Viña 2026 - Chilevisión
26/02/2026 22:33

¿Quiénes son Akriila y Javiera Electra? Las jóvenes artistas que acompañaron a Mon Laferte en Viña 2026

Las jóvenes pisaron por primera vez la Quinta Vergara para acompañar a la cantautora en una emotiva versión de "Pa Dónde Se Fue".

Publicado por Cristóbal Galleguillos

Mon Laferte invitó este jueves a las artistas chilenas AKRIILA y Javiera Electra a su concierto en el Festival de Viña del Mar 2026.

Las jóvenes pisaron por primera vez la Quinta Vergara para acompañar a Laferte en una emotiva versión acústica de Pa Dónde Se Fue.

¿Quiénes son las invitadas de Mon Laferte en Viña 2026?

AKRIILA es el nombre artístico de Fernanda Sepúlveda, una de las voces jóvenes más llamativas del circuito alternativo chileno.

Su propuesta, que mezcla elementos del trap y el pop contemporáneo, ha sumado miles de fanáticos alrededor del mundo.

En 2024 lanzó su álbum debut "Epistolares", siendo catalogado como uno de los mejores lanzamientos latinos de ese año.

Actualmente, tiene más de 2 millones de oyentes mensuales en Spotify y cuenta con colaboraciones con Milo J, Taichu, Princesa Alba, Gianluca, Easykid y LATIN MAFIA, entre otros.

Por otra parte, Javiera Electra es uno de los nombres más interesantes de la nueva escena chilena.

Su debut discográfico ocurrió en 2023 con el EP "REPRÍS", recibiendo elogios de la prensa especializada. Esto la posicionó en importantes festivales como REC en Concepción.

En 2025 publicó su primer álbum de larga duración, "Heliade", donde ofrece una propuesta que fusiona géneros como el rock, el folclore y el pop.

En la actualidad, está desarrollando una carrera internacional con presentaciones en las sesiones KEXP y, próximamente, estará presente en el festival SXSW.

