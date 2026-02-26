Rompió el silencio: Sammis Reyes reacciona tras chistes de Asskha Sumathra hacia él y Emilia Dides - Chilevisión

El deportista reaccionó a la mención que tuvo en la rutina de la comediante en una polémica noche de festival.

Sammis Reyes rompió el silencio tras la polémica cuarta noche de Festival de Viña, donde fue parte de la rutina de Asskha Sumathra junto a su pareja, Emilia Dides.

La pareja fue objetivo de una de las bromas a distintas figuras presentes en el público. La comediante se refirió al deportista: "Que nos haga guaga a todas. Es rico, ¿o no? ¿Cómo tendrá el...?".

“Se dieron cuenta que Emilia Dides tuvo la guagua hace dos semanas atrás y ya es más flaca que antes ¿Dónde se ponen los fetos estas mujeres? ¿Estás aquí, Emilia?”, expresó sobre la modelo y cantante.

En conversación con Plan Perfecto, Reyes habló por ambos y dijo haber terminado con risa: "Estuvo muy bueno. Nos encantó el show".

Pese al revuelo que causaron los chistes de Asskha Sumathra en redes sociales, debido a las características de ellos, aclaró: "Ningún atado, pura buena onda, puras buenas vibras".

"Creo que la rompió, cortaron mucho su tiempo, me hubiese gustado verla un poquito más", agregó cuestionando el abrupto término de su rutina en Viña 2026.

