Familia de Marta Larraechea confirma alta tras 22 días internada por picadura de avispa - Chilevisión

26/02/2026 15:38

Familia de Marta Larraechea confirma alta tras 22 días internada por picadura de avispa

La exprimera dama de 81 años confirmó que recibió el alta médica luego de llegar de urgencia por un shock anafiláctico severo.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Marta Larraechea, esposa del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, fue dada de alta este jueves, tras estar 22 días internada en cuidados intensivos, luego de complicaciones por un shock anafiláctico severo.

"El evento fue tan agresivo que estuvo en riesgo vital y con respiración asistida durante 10 días", reveló su familia en un comunicado. 

"Gracias a muchos factores como el gran equipo médico que con gran compromiso la ha atendido todo este tiempo, la fe y las oraciones que se han hecho en favor de ella, el cariño que la gente le ha entregado y su gran fortaleza y voluntad de recuperarse, hoy puede volver a su casa a continuar con su rehabilitación", agregaron. 

En su mensaje también agradecieron al equipo médico y profesionales de la salud que apoyoron la reahibilitación de la exprimera dama de 81 años por su "mucho cariño y entusiasmo le han permitido estar más fuerte cada día".

"También a todos los profesionales de Santo Domingo y San Antonio que la atendieron con gran eficiencia en sus primeras horas más críticas. En su nombre agradecemos todas las muestras de cariño, mensajes, y preocupación constante que nos han hecho llegar durante este complejo período", cerraron. 

¿Qué le pasó a Marta Larraechea?

Marta Larraechea estuvo internada por 22 días tras sufrir un shock anafiláctico severo luego de ser picado por un insecto mientras estaba en su casa en Santo Domingo, región de Valparaíso.

Si bien inicialmente se dijo que era una abeja, en este nuevo comunicado familiar señalan que correspondía a una avispa. 

La exprimera dama de 81 años fue ingresada a urgencia en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio donde fue estabilizada tras la complicación médica. 

Posteriormente fue llevada en un helicóptero de Carabineros a la Clínica Alemana de Santiago donde permaneció hasta este jueves 26 de febrero. 

Publicidad

