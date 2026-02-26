 Joe Keery está en Chile: Actor de Stranger Things llegó dos semanas antes de su show en Lollapalooza 2026 - Chilevisión
26/02/2026

Joe Keery está en Chile: Actor de Stranger Things llegó dos semanas antes de su show en Lollapalooza 2026

La estrella de Hollywood aterrizó en Santiago esta tarde causando revuelo en redes sociales e intriga por su temprana visita al país.

Publicado por Catalina Vargas

Joe Keery, conocido por su rol en la serie de Netflix Stranger Things como Steve Harrington, está en Chile. La tarde de este jueves, el actor fue visto en el aeropuerto de Santiago.

Su repentina aparición en el país sorprendió a los fanáticos en redes sociales. Esto porque recién en dos semanas tendría que haber pisado suelo chileno, para su show en Lollapalooza en su faceta de cantante como "DJO"

El artista se presentará el sábado 14 de marzo a las 18:00 en el Parque O'Higgins, mientras que en la edición de Argentina estará un día antes en el mismo horario.

Al parecer, Joe Keery planeó unas vacaciones previas a los festivales en Latinoamérica y escogió a Chile como el destino para hacerlo. 

Según comentaron usuarios en redes sociales, el cantante solo hizo una parada en la capital, para luego dirigirse al sur del país.

Esto no sería tan inusual, ya que múltiples actores de Hollywood han visitado lugares como las Torres del Paine y la Antártica en los últimos meses, como Nicole Kidman

Revisa algunas reacciones de los fans acá

