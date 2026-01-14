Nicole Kidman está de vista Chile: Fue vista en Punta Arenas rumbo a la Antártica con staff de 31 personas - Chilevisión

La ganadora del Oscar fue vista trotando por la costanera y recorriendo el centro de la ciudad austral y estaría disfrutando de un viaje en compañía de familiares y amigos.

A una semana de la sorpresiva visita de Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones a Chile, se conoció que otra estrella de Hollywood se encuentra en suelo nacional.

Se trata de Nicole Kidaman, quien fue vista en Punta Arenas junto a sus dos hijas menores y un grupo de familia y amigos.

Cecilia Gutiérrez compartió los primeros antecedentes del viaje de la intérprete australiana, quien llegó el lunes y está rumbo a la Antártica para disfrutar de un recorrido en crucero.

La panelista de Primer Plano reveló detalles de la visita de la ganadora del Oscar, que junto a sus dos hijas menores, “además viene con 31 personas más, entre familiares, amigos y staff de seguridad”.

Respecto al viaje, en su podcast Bombastic señaló que “se van a un crucero por la Antártica. Lo que hacen es llegar a Santiago en vuelos privados hacia Punta Arenas y se quedan una noche. Luego toman otro avión, un charter que los lleva a Isla Rey Jorge y toman unos sodiac que los llevan al crucero que está en alta mar esperando”.

Según consignó el diario Prensa Austral, la estrella de Moulin Rouge llegó el martes a Punta Arenas y se alojó en un céntrico hotel de la ciudad.

A pesar de su breve estadía para continuar rumbo a la Antártica, la actriz habría sido vista trotando por la costanera y recorrido el centro de la ciudad sin llamar la atención.

Nicole Kidman en Chile