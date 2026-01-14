 Nicole Kidman está de vista Chile: Fue vista en Punta Arenas rumbo a la Antártica con staff de 31 personas - Chilevisión
Minuto a minuto
Tras megaoperativo encuentran cédula de identidad de Julia Chuñil en casa de uno de sus hijos detenido Partido Nacional Libertario anunció que no formará parte del gobierno de José Antonio Kast No acudió a trabajar y fue encontrada muerta: Las hipótesis que se manejan por homicidio de parvularia en el Biobío Senapred declara alerta roja por incendio forestal en San Nicolás: Solicitan evacuar la zona Fue encontrada sin vida dentro su hogar: ¿Quién es Magdalena Burgos?
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
14/01/2026 15:53

Estrella de Hollywood fue vista en Punta Arenas rumbo a la Antártica con staff de 31 personas

La ganadora del Oscar fue vista trotando por la costanera y recorriendo el centro de la ciudad austral y estaría disfrutando de un viaje en compañía de familiares y amigos.

Publicado por Fernanda Valdenegro

A una semana de la sorpresiva visita de Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones a Chile, se conoció que otra estrella de Hollywood se encuentra en suelo nacional

Se trata de Nicole Kidaman, quien fue vista en Punta Arenas junto a sus dos hijas menores y un grupo de familia y amigos. 

Cecilia Gutiérrez compartió los primeros antecedentes del viaje de la intérprete australiana, quien llegó el lunes y está rumbo a la Antártica para disfrutar de un recorrido en crucero. 

La panelista de Primer Plano reveló detalles de la visita de la ganadora del Oscar, que junto a sus dos hijas menores, “además viene con 31 personas más, entre familiares, amigos y staff de seguridad”.

Respecto al viaje, en su podcast Bombastic señaló que “se van a un crucero por la Antártica. Lo que hacen es llegar a Santiago en vuelos privados hacia Punta Arenas y se quedan una noche. Luego toman otro avión, un charter que los lleva a Isla Rey Jorge y toman unos sodiac que los llevan al crucero que está en alta mar esperando”.

Según consignó el diario Prensa Austral, la estrella de Moulin Rouge llegó el martes a Punta Arenas y se alojó en un céntrico hotel de la ciudad.

A pesar de su breve estadía para continuar rumbo a la Antártica, la actriz habría sido vista trotando por la costanera y recorrido el centro de la ciudad sin llamar la atención. 

Nicole Kidman en Chile

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aporte Familiar Permanente 2026: Revisa fechas de pago y nuevo monto del ex Bono Marzo

Lo último

Lo más visto

“No es fácil”: Compañeros de Andrés Caniulef se quebraron en vivo al retomar programa tras muerte

Titi García-Huidobro estuvo a cargo de dar el vamos al espacio que compartía con el fallecido periodista. "Es una de las cosas más difíciles que he hecho", sinceró.

14/01/2026

¿Quiénes son los 4 detenidos por caso Julia Chuñil? Serán formalizados por desaparición y homicidio

Los detenidos corresponden a tres hijos de la víctima y a un exyerno, todos quienes serán puestos a disposición del tribunal durante esta jornada para su control de detención y posterior formalización.

14/01/2026

Influencer que criticó viaje a Egipto acusó a Naya Fácil por exponer a su hijo: “Podría traer problemas legales”

La influencer se enfrascó en una polémica con Belu Viaja luego de un intercambio de mensajes en redes sociales a raíz de su crítica al país africano. Sin embargo, ahora la creadora de contenido de viajes la acusó por exponer a su hijo.

14/01/2026

¿Quién mató a Daniela Maluenda? Video exclusivo revelaría momento del disparo a joven madre en Cartagena

Reportajes de CHV Noticias accedió a los registros de una cámara de seguridad que capturó el instante en que se investiga hubieran asesinaron a Daniela Maluenda, la mujer que murió cuando iba con su hijo de 3 años a bordo de un vehículo.

14/01/2026