JC Rodríguez mandó mensaje a Boric y a Kast por polémica de cable chino: “Es una cuestión escolar” - Chilevisión

El conductor de Contigo en la Mañana apuntó a la controversia generada entre el presidente electo y el actual mandatario por la controversia ligada al cable submarino de una empresa china.
Julio César Rodríguez se refirió a la controversia entre el presidente electo, José Antonio Kast, y el mandatario en ejercicio, Gabriel Boric.
La polémica surgió tras la fallida reunión de este martes a raíz del proyecto del cable submarino entre Chile y China en la que se generaron dichos contradictorios tras no atender un llamado telefónico.
A raíz de eso, el conductor del matinal Contigo en la Mañana realizó una reflexión y comentó que “era tan fácil conversarlo entre los dos y salir a aclararlo”.
“Estamos metidos en un lío escolar. Lo que estamos viendo esta mañana y para todo el país y todo el mundo, es una situación escolar”, lanzó.
En su crítica al presidente electo y al actual mandatario expuso que “estamos en una situación que de verdad que genera muchas dudas de cómo nos vamos a relacionar de aquí en adelante con el poder”.
“Resulta que hemos estado 33 minutos para resolver esto de enunciar o informar, si se comunicó o no se comunicó. Es una cuestión escolar, larguísimo”, insistió.
Finalmente, Julio César Rodríguez apuntó a que “estamos en un problema grande, a mi juicio, porque estas personas son las que van a guiar el futuro de Chile”.