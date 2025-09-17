 Julio César Rodríguez entrevistará en exclusiva a Cathy Barriga este domingo en Primer Plano - Chilevisión
Minuto a minuto
“Si yo hubiera tenido un arma…”: Habla exjuez que sufrió turbazo en su casa en La Pintana Informe oficial: Revelan causa de muerte de joven que perdió la vida en Mall Plaza Vespucio Carolina Tohá reaparece en lanzamiento de campaña de Jeannette Jara: “Representa la mejor opción” “No merecía irse de este mundo de esa manera”: Habla hermana de joven asfixiado en mall de La Florida Hermanos fallecidos en Lican Ray son velados en su colegio y madre continúa grave
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
17/09/2025 12:32

Julio César Rodríguez entrevistará en exclusiva a Cathy Barriga este domingo en Primer Plano

El programa de Chilevisión tendrá una conversación en profundidad con la exalcaldesa de Maipú, quien se encuentra con arresto domiciliario nocturno investigada por fraude al fisco, falsificación y uso malicioso de instrumentos públicos.

Publicado por CHV Noticias

Será una entrevista que dará de qué hablar: este domingo en el programa Primer Plano, de Chilevisión, Julio César Rodríguez entrevistará en el estudio a la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga

La también exbailarina de Mekano, imputada por fraude al fisco y otros delitos vinculados a su anterior gestión en la municipalidad, actualmente se encuentra con arresto domiciliario nocturno, lo que le permite dedicarse a diversos emprendimientos.

Si bien en algún momento se dedicó a vender contenido para adultos en redes sociales, por estos días ofrece suplementos alimenticios.  

¿Cuándo y a qué hora ver la entrevista de Cathy Barriga en Primer Plano?

La entrevista de Cathy Barriga en Primer Plano se podrá en horario prime este domingo 21 de septiembre, tras la edición central de Chilevisión Noticias. 

Todos los detalles los podrás seguir en vivo por las pantallas de Chilevisiónsu señal online, el canal de YouTube y la app MiCHV.

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Aún te faltan compras de Fiestas Patrias? Revisa cómo funcionará el comercio el 18 y 19 de septiembre

Lo último

Lo más visto

“Ahora ya puede comunicarse”: El drama de joven pareja que fue atropellada por conductora ebria tras concierto

Todo ocurrió el pasado domingo 7 de septiembre, cuando Ayelén Márquez, estudiante de 20 años, y su pareja, salían tras un recital de Duki y fueron embestidos por una camioneta, donde además otro hombre resultó lesionado. 

17/09/2025

VIDEO | Así reaccionó el sospechoso por asesinato de Charlie Kirk al escuchar los cargos

Tyler Robinson, el principal sospechoso por el asesinato del activista conservador estadounidense Charlie Kirk, compareció ante la corte distrital de Utah.

17/09/2025

Tras quiebre con Camila Andrade: Aseguran que Kaminski tendría nuevo romance con actriz

El locutor radial confirmó su quiebre definitivo con la modelo y rápidamente comenzaron a circular rumores que lo ligan a una joven actriz con quien ha tenido interacción en redes sociales.

17/09/2025

¿Aún te faltan compras de Fiestas Patrias? Revisa cómo funcionará el comercio el 18 y 19 de septiembre

Supermercados, ferias y negocios de barrios son los sectores del comercio más visitados durante la semana de Fiestas Patrias. A continuación te contamos cómo operarán los días feriados.

17/09/2025
Publicidad