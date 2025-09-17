Julio César Rodríguez entrevistará en exclusiva a Cathy Barriga este domingo en Primer Plano - Chilevisión

Será una entrevista que dará de qué hablar: este domingo en el programa Primer Plano, de Chilevisión, Julio César Rodríguez entrevistará en el estudio a la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.

La también exbailarina de Mekano, imputada por fraude al fisco y otros delitos vinculados a su anterior gestión en la municipalidad, actualmente se encuentra con arresto domiciliario nocturno, lo que le permite dedicarse a diversos emprendimientos.

Si bien en algún momento se dedicó a vender contenido para adultos en redes sociales, por estos días ofrece suplementos alimenticios.

¿Cuándo y a qué hora ver la entrevista de Cathy Barriga en Primer Plano?

La entrevista de Cathy Barriga en Primer Plano se podrá en horario prime este domingo 21 de septiembre, tras la edición central de Chilevisión Noticias.

Todos los detalles los podrás seguir en vivo por las pantallas de Chilevisión, su señal online, el canal de YouTube y la app MiCHV.