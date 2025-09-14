 Fuera de Chile: Adriana Barrientos sorprende con proyecto junto Cathy Barriga - Chilevisión
14/09/2025 14:56

Fuera de Chile: Adriana Barrientos sorprende con proyecto junto Cathy Barriga

La Leona aseguró que la ex edil de Maipú se encuentra muy emocionada por volver al espectáculo, sin embargo, está en medio de una invesigación por fraude al Fisco.

Publicado por CHV Noticias

Adriana Barrientos reveló un nuevo e inesperado proyecto en conjunto con Cathy Barriga, quien actualmente está bajo arresto domiciliario nocturno.

A través del programa Zona de Estrellas, "La Leona" aseguró que ambas se embarcarán en un reto de carácter internacional.

"Algo internacional más que nacional"

"Le hice una propuesta de algo internacional más que nacional”, comenzó señalando la panelista del programa.
“Cathy Barriga fue parte de mi primer docureality y la cita es por un proyecto personal que tengo", agregó.
 
En esa línea, indicó que la ex Mekano “tiene muchas ganas de volver al espectáculo, con ganas de trabajar en un ambiente simpático”.
 
“La noté supersegura y resuelta. Lo vi por el tema artístico, más que por el tema personal, para saber cómo estaríamos para montar un show, porque ella está en un periodo que tiene que resolver cosas", continuó.
 
Barrientos finalizó señalando que “la Cathy los reparos que me hace siempre es con qué personas voy a trabajar yo, con quién me voy a rodear yo. Quiénes serían las otras participantes, si voy a montar un espectáculo”.
 
Cabe recordar que Barriga cumple actualmente arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, tras ser imputada por falsificación de documentos públicos, fraude al fisco y apropiación indebida.
