Fuera de Chile: Adriana Barrientos sorprende con proyecto junto Cathy Barriga - Chilevisión

"Le hice una propuesta de algo internacional más que nacional”, comenzó señalando la panelista del programa.

“Cathy Barriga fue parte de mi primer docureality y la cita es por un proyecto personal que tengo", agregó.

En esa línea, indicó que la ex Mekano “tiene muchas ganas de volver al espectáculo, con ganas de trabajar en un ambiente simpático”.

“La noté supersegura y resuelta. Lo vi por el tema artístico, más que por el tema personal, para saber cómo estaríamos para montar un show, porque ella está en un periodo que tiene que resolver cosas", continuó.

Barrientos finalizó señalando que “la Cathy los reparos que me hace siempre es con qué personas voy a trabajar yo, con quién me voy a rodear yo. Quiénes serían las otras participantes, si voy a montar un espectáculo”.