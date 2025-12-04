“Va a seguir haciendo lo mismo”: Hermana de Krishna Aguilera lanzó dura advertencia de cara al juicio por su crimen - Chilevisión

Esta mañana, Cristal Aguilera, hermana de la joven Krishna, junto al abogado de la familia, Pedro Díaz, plantearon la necesidad de que el delito que se le imputa a Juan Beltrán, principal acusado en este crimen, sea el de “narcofemicidio”, debido a que “a través de las relaciones de pareja entre los narcotraficantes y las menores de edad, en este caso, se generan estos tipos de ilícitos”, relató el abogado. En paralelo, ambos solicitaron mayores medidas de seguridad para Cristal y su familia, dado que fue ella quien denunció públicamente a los presuntos responsables. La joven lanzó una dura advertencia sobre Juan Beltrán y criticó al sistema judicial, mientras que el prefecto Eduardo Labarca de la Policía de Investigaciones (PDI) aseguró que pronto habrá novedades respecto a los datos que Cristal entregó.