“Jamás he solicitado…”: Hermana de Krishna Aguilera se desmarca de acusaciones y asegura que la están difamando - Chilevisión

Este jueves, Cristal Aguilera, hermana de Krishna, joven asesinada tras vínculos con clan narco, acudió al Centro de Justicia junto a su abogado para pedir mayor seguridad.
Esto debido a que a pesar de que está en prisión preventiva Juan Beltrán, principal sospechoso, aún pueden estar en libertad sujetos que tengan vinculación con el detenido.
La joven afirmó que se siente sola y busca justicia, además de que este individuo no salga más de la cárcel por su gran peligrosidad.
La hermana de Krishna publicó un comunicado en redes sociales donde afirmó que anda deambulando información falsa sobre su persona y su familia.
"Jamás he solicitado que me regalen una casa, ni he intentado beneficiarme económicamente del Estado ni de ninguna institución. Mi única preocupación ha sido, y seguirá siendo, exigir justicia para mi hermana krishna y proteger a mi familia", declaró.
"Nuestra lucha es por verdad, justicia y seguridad. Nada más. Cualquier intento de desviar la atención de lo realmente importante solo revictimiza a mi familia y pone en riesgo nuestra integridad", agregó.