“Te envían un paquete...”: Joven se viralizó en TikTok tras denunciar nuevo método de estafa - Chilevisión

04/12/2025 19:15

“Te envían un paquete...”: Joven se viralizó en TikTok tras denunciar nuevo método de estafa

Se trata de una modalidad en donde logran acceder a tus tarjetas de crédito, utilizando en pocos segundos todo el cupo que esté disponible.

Publicado por CHV Noticias

Este jueves, una joven llamada Paula Barria se hizo viral en redes sociales al informar un nuevo método de estafa que se estaría masificando en el último tiempo.

El registro ya cuenta con dos millones de visualizaciones en TikTok y Barria comentó que los estafadores comienzan enviando un paquete regular a la puerta del hogar.

Reportan nuevo método de estafa

“Te envían un paquete y sale tu nombre, dirección, sin tu RUT y firma. Lo único que no sale es el remitente de quien te envía ese paquete”, explicó Paula, quien además precisó en que el paquete puede llegar por cualquier tipo de empresa de transporte.

En esa misma línea, agregó: “Dentro de él hay cualquier cosa, cualquier cosa barata” y explicó que en su caso llegaron pulseras de cuero y tenía una tarjetita que decía: 'si quieres saber quién te envió este regalito, escanea el QR'”.

"Claro, la persona escanea el QR y les dieron vuelta todas sus cuentas. Tenía tres tarjetas y las tres yo creo que se las clonaron o algo, pero le gastaron todo el cupo", comentó la joven.

Finalmente, Barria hizo un llamado a no recibir paquetes ajenos y tomar precauciones, sobre todo para aquellas personas que compraron cosas durante el Black Friday.

Revisa la publicación de TikTok:

