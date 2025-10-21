 Miembro de Zúmbale Primo vivió insólito intento de estafa telefónica: Su respuesta se hizo viral - Chilevisión
21/10/2025 20:19

Miembro de Zúmbale Primo vivió insólito intento de estafa telefónica: Su respuesta se hizo viral

A través de Instagram, Álex Muñoz publicó un audio que registró el momento en que un desconocido lo llamó haciéndose pasar por una entidad bancaria.

Publicado por CHV Noticias

Álex Muñoz, animador y cofundador de Zúmbale Primo, sorprendió en redes sociales tras exponer un insólito intento de estafa telefónica.

A través de Instagram, Muñoz publicó un audio que registró el momento en que un desconocido lo llamó haciéndose pasar por trabajador de una entidad bancaria.

"Me presento, mi nombre es Juan Martínez Correa, soy ejecutivo del área de devoluciones e informaciones de Banco Estado, ¿cómo se encuentra hoy, don Gastón?", partió diciendo el hombre.

Ante esto, Álex le respondió: "Yo creo que mejor que tú", descolocando al estafador. "¿Perdón?", reaccionaron desde el otro lado del teléfono.

Si bien el animador intentó seguir escuchando al desconocido, en un momento lo interrumpe para decirle "espérate un poquito, voy a ponerte en altavoz porque justo voy pasando por una comisaría".

Al ser descubierto, el hombre reaccionó insultando al integrante del grupo ranchero.

La publicación se viralizó rápidamente en redes sociales. "Creo que lo delató cuando dijo Banco Estao", "hizo su mejor esfuerzo", "cómo se nota que se concentra para hablar bien", fueron parte de los comentarios.

Revisa el momento acá:

