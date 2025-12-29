 Cómo saber si tienes plata por cobrar este 2025: Revisa con tu nombre las acreencias bancarias - Chilevisión
29/12/2025 12:53

Cómo saber si tienes plata por cobrar este 2025: Revisa con tu nombre las acreencias bancarias

Las acreencias bancarias son saldos económicos que no se han cobrado en un tiempo estipulado, aunque se debe tener en cuenta que existe fecha de caducidad.

En esta época del año siempre es bienvenido recibir un dinero que no se tenía contemplado y ese es el caso de las acreencias bancarias, que son saldos económicos que no se han cobrado en un tiempo estipulado. 

Las personas que pueden tener saldos pendientes por cobrar son los clientes de bancos, cooperativas de ahorro y crédito, y emisores no bancarios de tarjetas de pago, respecto de medio de pagos nominativos.

En marzo de cada año se publica en el Diario Oficial el listado de personas y empresas que tienen dineros sin cobrar, siempre que el monto sea superior a 5 UF. Para acreencias entre 1 a 5 UF, también podrás consultar directamente en cada entidad.

Es importante señalar que si no se cobra este dinero luego de tres años desde que se crea la lista (cada 31 de enero), la institución financiera deberá entregar esos recursos a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile (descontando los gastos de publicación).

¿Cómo saber si tengo acreencias bancarias por cobrar?

Para conocer si tienes depósitos olvidados en bancos, cooperativas de ahorro y crédito, y emisores de tarjetas de pago con provisión de fondos debes ingresar al buscador en el sitio web de la CMF, donde  deberás ingresar tu nombre personal o de la empresa.

Otras formas de conocer las acreencias son llamando al call center de ChileAtiende 101 o directamente o acercarse a una sucursal de Chile Atiende. 

