Polémica por aplicación de Ley de Plásticos en supermercados: Esto dice la CCS y el ministerio - Chilevisión

Entre las exigencias que se comienzan a aplicar se encuentran que los supermercados exhiban al menos un 30% de bebidas en botellas retornables en sus vitrinas, lo que ha generado controversia en entidades como la CCS.

A partir de este viernes comenzó a regir la penúltima etapa de la Ley de Plásticos y Productos de un Solo Uso, la iniciativa que busca proteger el medio ambiente al disminuir la generación y utilización de productos desechables.

Si bien la legislación busca profundizar el cambio cultural en cuanto al uso de plásticos, su implementación ha despertado una serie de dudas en entidades como la Cámara Chilena de Comercio de Santiago, específicamente, en el apartado con relación a los supermercados.

María Teresa Vial, presidenta de la CCS, se refirió a la puesta en marcha de esta etapa e hizo hincapié en uno de los puntos más controversiales, que la obligación de las vitrinas de contar con al menos un 30% de productos retornables.

"Entendemos que una normativa nueva requiere certezas y respecto de una obligación en particular, que es la exhibición en las vitrinas de un 30% al menos de productos retornables", partió declarando. "Necesitamos las certezas que da el reglamento", agregó.

Según dijo, dicho reglamento recién empieza a regir dentro de 6 meses, y "si bien se empieza a anticipar el cumplimiento de la normativa, para poder fiscalizar se requiere que el reglamento esté actualmente vigente, cosa que no es así", alertó.

Por lo tanto, sinceró Vial, "esperamos que la fiscalización de aquella normativa comience con un reglamento vigente que de certezas tanto a los fiscalizadores como a las empresas de los criterios a través de los cuales se debe cumplir la normativa".

"Es una normativa transformadora", zanjó. "La ley de plásticos de un solo uso se va a quedar con nosotros por siempre y, por lo tanto, no estamos pidiendo retrasar el cumplimiento, pero sí las certezas necesarias porque afectan la operación de supermercados, por ejemplo".

Qué dice el ministerio de Medio Ambiente

Por su parte el ministro subrogante del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, recalcó que esta ley "fue aprobada en el año 2021, la que siempre estableció una gradualidad, permitiendo a los actores regulados cumplir con las obligaciones".

"Sobre las obligaciones que requieren de reglamento", agregó, "este documento se publicó en el Diario Oficial el 7 de enero de este año y entrega definiciones claras sobre, por ejemplo, la obligación de los supermercados a exhibir en sus vitrinas al menos un 30% en botellas retornables".

Vale mencionar que la novedad de esta nueva fase es que, a contar de hoy, queda prohibida la entrega de productos de un solo uso, a no ser que sean de madera papel o cartón certificados biodegradables.