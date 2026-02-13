 “¡Vamos con todo, Valentino!”: Joaquín Méndez anunció el nacimiento de su hijo con tierna fotos - Chilevisión
13/02/2026 15:59

“¡Vamos con todo, Valentino!”: Joaquín Méndez anunció el nacimiento de su hijo con tierna fotos

El influencer se convirtió en padre por primera vez y compartió detalles de su especial momento con sus seguidores de redes sociales, presentando al pequeño Valentino.

Joaquín Méndez anunció duranteeste viernes el nacimiento de su primer hijo junto a su pareja, Amanda Martínez

El influencer compartió la noticia con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, en donde le dedicó palabras a su polola y al pequeño Valentino. 

“VALENTINO: Tenés una mamá que resiste todo es una superhéroe, en cuclillas te saco, 4 pujadas y estabas afuera bueno tu papá solo se puso detrás de ella y la sostenía, vaya aporte”, escribrió. 

El comunicador también publicó una serie de fotos de los primeros momentos de la guagua junto a su madre e incluso compartió un video en donde él mismo intenta hacerlo dormir.

“Lo importante es que vencí mis miedos no de desmayé pero bueno lo importante es que ahora miro a tu mamá más enamorado que nunca. Es una guerrera del Olimpo, una mujer que no tiene límites. ¡Los amo!”, celenró. 

Y yo que dije que quería 11 ahora creo que estamos bien contigo. Bueno no sé uno nunca sabe bueno dejo de escribir porque ya estoy diciendo tonterías. ¡Vamos con todo Valentino!”, cerró. 

