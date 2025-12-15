“Se me aflojan las rodillas”: Joaquín Méndez rompió en llanto al anunciar el sexo y nombre de su primer bebé - Chilevisión

El comunicador e influencer se convertirá en padre de un niño junto a su pareja, Amanda Martínez y ambos le están escribiendo un libro donde revelan la historia de su nombre.

Este domingo, Joaquín Méndez y su pareja, Amanda Martínez, revelaron el nombre y el sexo de su primer hijo con un emotivo video que publicaron en redes sociales.

La pareja decidió escribir un libro con los momentos más importantes de la gestación para el bebé, que es un niño y se llamará Valentino. Entre lágrimas, expusieron algunos de los relatos que escribieron.

Joaquín Méndez tendrá un hijo

"Le estamos escribiendo un libro a Valentino, día por día", comenzó señalando Joaquín, mientras que Amanda leía la historia sobre cómo escogieron el nombre.

Entre bromas, la carta escrita por el influencer señala: "Quería decirte que pensamos varios nombres para ti y el primero siempre fue Thor, pero nadie me dejó ponerte ese nombre".

En esa misma línea, agregó: "Luego tu mamá dijo: 'Y si es mujer, Luna, y yo siempre supe que eras hombre y entre las alternativas estaba Máximo, Fiorella, Luna y Valentino, así que esta es la historia de tu nombre, besos".

Amanda Martínez no pudo contener la emoción y mostró a la cámara mientras lloraba y Méndez utilizó una hoja completa para explicarle a su hijo ciertas cosas relacionadas con su nacimiento.

"Ella me pregunta qué estoy escribiendo. Se toca la panza y conecta contigo. Bueno, ya falta poco para conocerte y te escribo porque hoy te arreglamos tu cuarto (...) Ya estamos ansiosos por verte. Tu mamá me habla de vos y a mí se me aflojan las rodillas", escribió finalmente Joaquín.

Revisa la publicación de Instagram: