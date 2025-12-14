Kast ganó en todas las regiones: Las únicas comunas en las que triunfó Jara en las Elecciones 2025 - Chilevisión

José Antonio Kast dominó las preferencias en las 16 regiones del país y en cinco de estas hubo comunas en las que logró imponerse la candidata del Partido Comunista.

Este domingo 14 de diciembre se realizó la segunda vuelta presidencial 2025 que dieron como ganador a José Antonio Kast por sobre Jeannette Jara, quien sacó ventaja en poca comunas de Chile.

Con el 99,6% de las mesas escrutadas a lo largo del país y del extranjero, los resultados del Servel arrojaron que el candidato del Partido Republicano se quedó con la victoria con un 58,16% por sobre un 41,84% de la abanderada oficialista.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

El ahora presidente electo se impuso con holgura a su contendora dominando en todo el país: Kast ganó en 312 comunas de las 346.

De esta manera, la candidata del oficialismo sólo triunfó en 34 de las 346 comunas de todo el país y corresponden a sólo las regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana.

En tanto que Jara no ganó en ninguna comuna de las regiones de:

Arica y Parinacota

Iquique

O’Higgins

Maule

Ñuble

Biobío

La Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

Aysén

Magallanes

Las 34 comunas en las que ganó Jeannette Jara

Antofagasta: 3

María Elena: Jara 50,47% / Kast 49,53%

Jara 50,47% / Kast 49,53% Mejillones: Jara 51,42% / Kast 48,58%

Jara 51,42% / Kast 48,58% San Pedro de Atacama: Jara 50,68% / Kast 49,32%

Atacama: 4

Diego de Almagro: Jara 53,35% / Kast 46,65%

Jara 53,35% / Kast 46,65% Chañaral: Jara 53,437% / Kast 46,57%

Jara 53,437% / Kast 46,57% Caldera: Jara 50,39% / Kast 49,61%

Jara 50,39% / Kast 49,61% Huasco: Jara 50,39% / Kast 48,02%

Coquimbo: 3

Andacollo: Jara 55,29% / Kast 44,71%

Jara 55,29% / Kast 44,71% Canela: Jara 52,98% / Kast 47,02%

Jara 52,98% / Kast 47,02% Illapel: Jara 50,76% / Kast 49,24%

Valparaíso: 3

Petorca: Jara 52,79% / Kast 47,21%

Jara 52,79% / Kast 47,21% Valparaíso: Jara 53,16% / Kast 46,84%

Jara 53,16% / Kast 46,84% San Antonio: Jara 53,85% / Kast 46,15%

Metropolitana: 21