Boric felicita y aconseja a Kast: “Tender puentes, escuchar y a enfrentar esta tarea con humildad y humanidad” - Chilevisión

El presidente Gabriel Boric ha concedido un punto de prensa desde el Palacio de La Moneda luego del triunfo de José Antonio Kast, quien se ha convertido en el nuevo presidente electo de la República tras superar el 58% de las preferencias.

"Democracia hoy y siempre. Que viva Chile y que viva su gente", fue la manera en que el mandatario finalizó su discurso, donde aseguró que el 11 de marzo del año entrante hará entrega de "un país en marcha".

Como lo ha hecho en ocasiones anteriores, el jefe de Estado en ejercicio destacó la celeridad de Servel y enalteció la credibilidad al sistema democrático. "No hay cuestionamiento de ninguna de las partes respecto a la veracidad del mismo. No es casualidad, son décadas de trabajo", subrayó.

También aconsejó a quien lo sucederá en el cargo: “Que se disponga prontamente a escuchar, a enfrentar esta hermosa tarea con toda la humildad y humanidad que nos enseñaron los que estuvieron antes que nosotros. Los invito a tener fe y esperanza en nuestro futuro”.

La ciudadanía ha dado su veredicto y ha elegido como presidente de la República a José Antonio Kast, con quien me comuniqué hace algunos momentos para felicitarlo por su triunfo, desearle éxito durante los cuatro años que vendrán y para comprometer todo nuestro apoyo como Gobierno en el proceso de traspaso de funciones.

Quiero que sepan que Chile está orgulloso de sus tradiciones republicanas y esas tradiciones tenemos que cuidarlas, cultivarlas. En mi conversación con el presidente electo le transmití la certeza de que no solo yo, sino todos mis colaboradores van a estar en esa línea.

Como chilenos y chilenas tenemos motivos para estar orgullosos de nuestro país en general y también de la solidez de nuestra democracia y de las instituciones que la sostienen. Miren ustedes cómo un par de horas después de cerradas las mesas hoy tenemos certeza del resultado y, tal como en elecciones anteriores, no hay cuestionamiento de ninguna de las partes respecto a la veracidad del mismo.

Al final del día la bandera nos arropa a todos, somos partes de un mismo país y futuro. Chile jamás se podrá construir y podrá seguir avanzando al desarrollo si se piensa que se puede hacer a expensas de algunos. Hace casi cuatro años la ciudadanía nos entregó a nosotros el honor y el mandato de conducir el destino de la nación. Eran tiempos difíciles, terminando una pandemia, en medio de una profunda crisis institucional, con una economía golpeada y una serie de problemas que no es el momento entrar a detallar ahora. Pero quiero transmitir que entregaremos el 11 de marzo un país en marcha, que tiene un tremendo potencial del cual todos tienen el derecho de sentir orgullo y sentirse parte.

Independiente de que tengamos legítimas diferencias políticas que se resuelven en estos procesos democráticos, al final del día hay algo más fuerte que nos une, que es nuestra gente, nuestro país, nuestra historia. Hoy esta jornada electoral ha definido a un ganador que no representará no solo a quienes votaron por él, sino que a todos los chilenos y chilenas.

Que asumirá la posta de una historia larga, cargada de aspiraciones, de logros, también de dificultades, que hacen el Chile hermoso que tenemos hoy. Y si hay algo que puedo desearle al presidente electo, es que se disponga prontamente a tender puentes, a escuchar, a enfrentar esta hermosa tarea con toda la humildad y humanidad que nos han enseñado quienes estuvieron antes que nosotros.

Chilenos y chilenas, los invito a tener fe en Chile y su futuro. En la solidez de sus instituciones. En la estabilidad y el progreso social que hemos forjado para hacer más justa la vida en esta patria. En la fortaleza de las raíces democráticas de nuestra sociedad que debemos cuidar día a día, y en la sabiduría del pueblo. Gobernar para todos los chilenos y chilenas no es una consigna, mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas requiere mucha capacidad de diálogo, entender la mejor versión del argumento de quien está en frente, ir más allá de nuestras posiciones y escuchar atentamente la diversidad de ideas y necesidades que existen en nuestro país.

A quienes están contentos y celebrando, mis sinceras felicitaciones. A quienes hoy tienen pena, están tristes y tiene incertidumbre, quiero decirles también que hay muchos motivos por los que seguir trabajando por nuestra patria. Y siempre estaremos juntos en ello. Sobre todo que somos un solo país, Chile es de todas y todos, y tenemos un destino común que no puede prescindir de quienes piensan distinto. Somos una historia y un proyecto colectivo, que es diverso, que es plural y tiene principios y valores compartidos, y diferencias que tienen que resolverse siempre por la vía pacífica, del diálogo y la democracia, y que se construye y revitaliza en jornadas como las de hoy. Democracia hoy y siempre.