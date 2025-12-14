Elecciones 2025: José Antonio Kast se convierte en el nuevo presidente de Chile - Chilevisión

Según resultados del Servel, el candidato del Partido Republicano ganó con un 58,17% de los votos, imponiéndose a Jeannette Jara, quien obtuvo 41,83% de las preferencias.

Con el 99,69% de las mesas escrutadas, José Antonio Kast se impone en las elecciones presidenciales 2025 de este domingo y se convierte en el próximo presidente de Chile.

Según resultados preliminares del Servicio Electoral (Servel), el candidato del Partido Republicano ganó con un 58,17% de los votos, correspondiente a 7.246.307 sufragios emitidos en la segunda vuelta.

En tanto, la abanderada de Unidad por Chile, Jeannette Jara, quedó en segundo lugar con un 41,83% de las preferencias (5.211.645 votos) en el balotaje.

Kast asumirá el próximo 11 de marzo de 2026, en una ceremonia en que el presidente Gabriel Boric le traspasará el mando.

¿Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile?

Tras dos carreras presidenciales fallidas en 2017 y 2021, finalmente José Antonio Kast llegará a La Moneda como líder del Partido Republicano.

Nacido el 18 de enero de 1966 en Santiago, el abogado de 59 años cuenta con una trayectoria política en la que ha sido concejal y diputado.

Fue militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI) hasta 2016, y en 2019 fundó el Partido Republicano, siendo una de las principales voces de la actual derecha chilena.

En el ámbito personal, Kast está casado con la abogada María Pía Adriasola, con quien tiene nueve hijos.