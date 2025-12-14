Este es el monto EXACTO que recibirán comandos de Kast y Jara por votos en segunda vuelta - Chilevisión

El Servicio Electoral (Servel) establece los montos de reembolso por votos con el objetivo de equilibrar la competencia entre candidatos y de evitar el financiamiento irregular.

Durante este domingo 14 de diciembre se desarrolló la segunda vuelta presidencial entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, y uno de los principales comentarios post elecciones es saber cuánto reciben los respectivos comandos por los votos.

De acuerdo a lo establecido en la Ley N°19.884, el Estado puede financiar parte de las campañas para “equilibrar” la competencia entre candidaturas.

Ahora, finalizada la Elección Presidencial 2025, tanto Jeannette Jara como José Antonio Kast pueden solicitar un reembolso de gastos electorales proporcional a sus votos.

Elección 2025: cuánto recibirán los candidatos por voto

A diferencia de la primera vuelta, en la que los candidatos recibieron un reembolso de 0,04 UF por voto ($1.535), durante la segunda vuelta los candidatos recibirán 0,01 UF, es decir, $383 por voto.

Recordar que para el cálculo se considera el valor de la UF vigente al día en que el Consejo del Servel dicta la resolución de límites de gastos, que fue publicada el 24 de enero, lo que corresponde a $38.391,84.

Asimismo, el organismo electoral establece que en esta segunda vuelta existe un límite de $5.931.684.017 en reembolsos.

Cuánto recibieron Jeannette Jara y José Antonio Kast en primera vuelta

De acuerdo a los registros del Servel en primera vuelta: