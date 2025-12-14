 Este es el monto EXACTO que recibirán comandos de Kast y Jara por votos en segunda vuelta - Chilevisión
Minuto a minuto
¿Quién ganó las elecciones presidenciales en Chile? Nuevo cómputo del Servel con el 99% de mesas escrutadas VIDEO | El llamado de Boric a Kast tras ser electo presidente: “Una transición ordenada y respetuosa” Quiénes conforman el clan familiar de José Antonio Kast, el nuevo presidente electo de Chile Este es el monto EXACTO que recibirán comandos de Kast y Jara por votos en segunda vuelta 🔴 VOTO A VOTO EN VIVO | ¿Quién ganó la segunda vuelta de las Elecciones 2025?
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
14/12/2025 20:00

Este es el monto EXACTO que recibirán comandos de Kast y Jara por votos en segunda vuelta

El Servicio Electoral (Servel) establece los montos de reembolso por votos con el objetivo de equilibrar la competencia entre candidatos y de evitar el financiamiento irregular.

Publicado por CHV Noticias

Durante este domingo 14 de diciembre se desarrolló la segunda vuelta presidencial entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, y uno de los principales comentarios post elecciones es saber cuánto reciben los respectivos comandos por los votos

De acuerdo a lo establecido en la Ley N°19.884, el Estado puede financiar parte de las campañas para “equilibrar” la competencia entre candidaturas.

Ahora, finalizada la Elección Presidencial 2025, tanto Jeannette Jara como José Antonio Kast pueden solicitar un reembolso de gastos electorales proporcional a sus votos.

Elección 2025: cuánto recibirán los candidatos por voto

A diferencia de la primera vuelta, en la que los candidatos recibieron un reembolso de 0,04 UF por voto ($1.535), durante la segunda vuelta los candidatos recibirán 0,01 UF, es decir, $383 por voto. 

Recordar que para el cálculo se considera el valor de la UF vigente al día en que el Consejo del Servel dicta la resolución de límites de gastos, que fue publicada el 24 de enero, lo que corresponde a $38.391,84.

Asimismo, el organismo electoral establece que en esta segunda vuelta existe un límite de $5.931.684.017 en reembolsos. 

Cuánto recibieron Jeannette Jara y José Antonio Kast en primera vuelta 

De acuerdo a los registros del Servel en primera vuelta: 

  • Jeannette Jara: Obtuvo 3.476.615 de votos en la primera vuelta, por lo que correspondieron $5.338.945 de reembolso.
  •  José Antonio Kast: Consiguió 3.097.717 de sufragios, por lo que correspondieron $4.757.082.217 de reembolso. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Quién ganó las elecciones presidenciales en Chile? Nuevo cómputo del Servel con el 99% de mesas escrutadas

Lo último

Lo más visto

🔴 VOTO A VOTO EN VIVO | ¿Quién ganó la segunda vuelta de las Elecciones 2025?

El conteo de mesas inició a las 18:00 horas y con la entrega del segundo cómputo por parte del Servel se definió el nombre del próximo presidente de Chile.

14/12/2025

Elecciones 2025: José Antonio Kast se convierte en el nuevo presidente de Chile

Según resultados preliminares del Servel, el candidato del Partido Republicano ganó con un 59,83% de los votos, imponiéndose ante Jeannette Jara.

14/12/2025

Kast y Jara en números: La comparativa histórica de votos de expresidentes en segunda vuelta

Jeannette Jara y José Antonio Kast definieron la segunda vuelta de las Elecciones 2025 este domingo. Revisa a continuación la cantidad de votos que obtuvo el nuevo presidente de Chile.

14/12/2025

¿Quién ganó las elecciones presidenciales en Chile? Nuevo cómputo del Servel con el 99% de mesas escrutadas

El organismo a cargo del proceso electoral compartió los resultados de las primeras mesas escrutadas tras el cierre de mesas.

14/12/2025