¿Qué pasó con Lipigas? Esto es lo que se sabe de los mensajes enviados por la aplicación - Chilevisión

Usuarios de redes sociales viralizaron los mensajes que explícitamente llamaban a votar por Kast. Esto dijo el comando de Jeannette Jara y la empresa de gas tras la polémica.

El comando de Jeannette Jara reaccionó a los mensajes enviados por la aplicación de Lipigas esta mañana, que llamaban a votar explícitamente por José Antonio Kast.

“Lipigas con Kast #EVOPOLI Vota por Kast #NoMigrantesDelincuentes En Lipigas comprometidos con recuperar nuestro pais! #ChileXLosChilenos #NoMigrantes #CaribeñosAlCaribe Apoya a nuestro directivo Juan M Santa Cruz”, decían los mensajes que recibieron algunos clientes.

¿Qué dijo Lipigas?

Desde la empresa emitieron un comunicado aclarando que “se detectó un acceso no autorizado al sistema de notificaciones de LipiApp, desde donde se difundió un mensaje ajeno a la compañía”.

“Reiteramos que Lipigas no interviene ni se pronuncia sobre asuntos políticos, en línea con sus principios y su rol como empresa de servicio”, agregaron.

Comando de Jara denunció al Servel

Desde el comando de Jeannette Jara anunciaron que ingresaron una denuncia formal ante el Servicio Electoral (Servel) para que se adopten las medidas correspondientes.

“Este tipo de intervenciones y el uso indebido de datos personales en las elecciones son una amenaza para la democracia”, agregaron en el comunicado.