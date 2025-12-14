 ¿Qué pasó con Lipigas? Esto es lo que se sabe de los mensajes enviados por la aplicación - Chilevisión
Minuto a minuto
¿Quién va ganando las Elecciones presidenciales? Nuevos resultados oficiales del Servel “Los extraño a mil”: Magdalena Piñera recordó a su padre y tío con íntimo y desconocido registro Mujer lleva 14 años como vocal de mesa en Recoleta: “Deben seguir otras generaciones” Quién es Paula Carrasco, la pareja del Presidente Gabriel Boric VIDEO | Se arriesgó con pronóstico: Matthei votó en las Elecciones 2025 con pañuelo y cinturón rojo
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
14/12/2025 11:59

¿Qué pasó con Lipigas? Esto es lo que se sabe de los mensajes enviados por la aplicación

Usuarios de redes sociales viralizaron los mensajes que explícitamente llamaban a votar por Kast. Esto dijo el comando de Jeannette Jara y la empresa de gas tras la polémica.

Publicado por CHV Noticias

El comando de Jeannette Jara reaccionó a los mensajes enviados por la aplicación de Lipigas esta mañana, que llamaban a votar explícitamente por José Antonio Kast

Lipigas con Kast #EVOPOLI Vota por Kast #NoMigrantesDelincuentes En Lipigas comprometidos con recuperar nuestro pais! #ChileXLosChilenos #NoMigrantes #CaribeñosAlCaribe Apoya a nuestro directivo Juan M Santa Cruz”, decían los mensajes que recibieron algunos clientes.

¿Qué dijo Lipigas?

Desde la empresa emitieron un comunicado aclarando que “se detectó un acceso no autorizado al sistema de notificaciones de LipiApp, desde donde se difundió un mensaje ajeno a la compañía”.

“Reiteramos que Lipigas no interviene ni se pronuncia sobre asuntos políticos, en línea con sus principios y su rol como empresa de servicio”, agregaron.

Comando de Jara denunció al Servel

Desde el comando de Jeannette Jara anunciaron que ingresaron una denuncia formal ante el Servicio Electoral (Servel) para que se adopten las medidas correspondientes. 

“Este tipo de intervenciones y el uso indebido de datos personales en las elecciones son una amenaza para la democracia”, agregaron en el comunicado. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Quién va ganando las Elecciones presidenciales? Nuevos resultados oficiales del Servel

Lo último

Lo más visto

Local de votación en Valparaíso debió ser evacuado por aviso de bomba

La contingencia obligó a suspender la recepción de votos en esta segunda vuelta presidencial.

14/12/2025

¿Qué pasó con Lipigas? Esto es lo que se sabe de los mensajes enviados por la aplicación

Usuarios de redes sociales viralizaron los mensajes que explícitamente llamaban a votar por Kast. Esto dijo el comando de Jeannette Jara y la empresa de gas tras la polémica.

14/12/2025

Menos que en primera vuelta: Cuánto dinero recibirán comandos de Jara y Kast por reembolso de votos

El Servicio Electoral (Servel) ha establecido los montos de reembolso por votos con el objetivo de equilibrar la competencia entre candidatos y de evitar el financiamiento irregular.

14/12/2025

Violenta pelea dentro de local de votación en Lo Barnechea: Conflicto sería por millonaria deuda

Tras varios minutos de una álgida discusión, personal policial advirtió que podría detener a ambos, lo que disminuyó la tensión del momento.

14/12/2025