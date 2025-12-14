 “Una lluvia de emociones”: Habla mamá venezolana que se reencontró con su hijo en vivo por Chilevisión - Chilevisión
14/12/2025 17:51

“Una lluvia de emociones”: Habla mamá venezolana que se reencontró con su hijo en vivo por Chilevisión

Tras su emotivo despacho desde Cúcuta, el periodista Roberto Cox volvió a tomar contacto con Mariela, la mujer que emocionó al hablar por teléfono con su hijo que se encuentra hace 8 años en Chile.

Fue hace unos días cuando el periodista Roberto Cox conmovió a todo un continente con un especial despacho desde Cúcuta, en Colombia: una entrevista con una residente de la ciudad permitió un contacto teléfonico con su hijo, quien hace 8 años se encuentra en nuestro país.

El móvil tuvo gran alcance en redes y circuló por gran parte de América. Esta jornada, el corresponsal retomó contacto con Mariela y también con su hija, quienes contaron las repercusiones del reencuentro que bien podría resumir las implicancias de la diáspora venezolana.

"Yo los veo por WhatsApp pero poder tocarlos, abrazarlos, sentir ese calor humano... que tengo muchísimos años sin poder tocarlo y abrazarlo, compartir en familia como estábamos acostumbrados, como está acostumbrado el pueblo venezolano", expresó la mujer.

La hija de Mariela, en tanto, manifestó que "para mí reencontrarme con todos mis hermanos y mi familia ha sido mi mayor anhelo. Ojalá pronto nos volvamos a ver y que haya un cambio en nuestro país para así poder reencontrarnos y ser unidos como siempre lo habíamos hecho".

Hijo de Mariela también habló con CHV Noticias

Desde Chile también habló el otro protagonista de la historia, el hijo de Mariela que el pasado jueves conversó en vivo con su madre por televisión: "Fue una sorpresa en ese momento que mi mamá estaba en vivo, fue una lluvia de emociones para nosotros", confesó.

"Cuando vimos a mi mamá por televisión y después escucharla y escucharla llorar... uno se llena de emociones y mucha tristeza. Hay que ver el lado positivo de que mi mamita está bien y que pronto, si Dios lo permite, podemos volver a verla y abrazarla", dijo a CHV Noticias.

