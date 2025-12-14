 EN VIVO | Conteo voto a voto: Sigue las reacciones al triunfo de Kast en Elecciones 2025 - Chilevisión
Minuto a minuto
14/12/2025 19:52

🔴 VOTO A VOTO EN VIVO | ¿Quién ganó la segunda vuelta de las Elecciones 2025?

El conteo de mesas inició a las 18:00 horas y con la entrega del segundo cómputo por parte del Servel se definió el nombre del próximo presidente de Chile.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Jeannette Jara y José Antonio Kast se enfrentaron en la segunda vuelta de la Elección presidencial 2025 para definir al próximo presidente o presidenta de Chile. 

El cierre de mesas comenzó a las 18:00 y se dio inicio al conteo de votos a lo largo del país.

El quinto cómputo del Servicio Electoral (Servel) representa el 95,18% de las mesas escrutadas:

  • José Antonio Kast: 58,30 % (6.930.217 votos)
  • Jeannette Jara: 41,70% (4.957.277 votos)

Elecciones 2025 | Sigue EN VIVO el conteo de voto

¿Quién ganó las elecciones presidenciales en Chile? Nuevo cómputo del Servel con el 99% de mesas escrutadas

14/12/2025

Elecciones 2025: José Antonio Kast se convierte en el nuevo presidente de Chile

Según resultados preliminares del Servel, el candidato del Partido Republicano ganó con un 59,83% de los votos, imponiéndose ante Jeannette Jara.

14/12/2025

Kast y Jara en números: La comparativa histórica de votos de expresidentes en segunda vuelta

Jeannette Jara y José Antonio Kast definieron la segunda vuelta de las Elecciones 2025 este domingo. Revisa a continuación la cantidad de votos que obtuvo el nuevo presidente de Chile.

14/12/2025

¿Quién ganó las elecciones presidenciales en Chile? Nuevo cómputo del Servel con el 99% de mesas escrutadas

El organismo a cargo del proceso electoral compartió los resultados de las primeras mesas escrutadas tras el cierre de mesas.

14/12/2025