EN VIVO | Conteo voto a voto: Sigue las reacciones al triunfo de Kast en Elecciones 2025 - Chilevisión

El conteo de mesas inició a las 18:00 horas y con la entrega del segundo cómputo por parte del Servel se definió el nombre del próximo presidente de Chile.
Jeannette Jara y José Antonio Kast se enfrentaron en la segunda vuelta de la Elección presidencial 2025 para definir al próximo presidente o presidenta de Chile.
El cierre de mesas comenzó a las 18:00 y se dio inicio al conteo de votos a lo largo del país.
El quinto cómputo del Servicio Electoral (Servel) representa el 95,18% de las mesas escrutadas: