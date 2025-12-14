EN VIVO | Conteo voto a voto: Sigue las reacciones al triunfo de Kast en Elecciones 2025 - Chilevisión

El conteo de mesas inició a las 18:00 horas y con la entrega del segundo cómputo por parte del Servel se definió el nombre del próximo presidente de Chile.

Jeannette Jara y José Antonio Kast se enfrentaron en la segunda vuelta de la Elección presidencial 2025 para definir al próximo presidente o presidenta de Chile.

El cierre de mesas comenzó a las 18:00 y se dio inicio al conteo de votos a lo largo del país.

El quinto cómputo del Servicio Electoral (Servel) representa el 95,18% de las mesas escrutadas:

José Antonio Kast: 58,30 % (6.930.217 votos)

Jeannette Jara: 41,70% (4.957.277 votos)

Elecciones 2025 | Sigue EN VIVO el conteo de voto