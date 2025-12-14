 Kast y Jara en números: La cantidad de votos que sacaron todos los expresidentes en segunda vuelta - Chilevisión
14/12/2025 19:39

Kast y Jara en números: La cantidad de votos que sacaron todos los expresidentes en segunda vuelta

Jeannette Jara y José Antonio Kast definieron la segunda vuelta de las Elecciones 2025 este domingo. Revisa a continuación la cantidad de votos que obtuvo el nuevo presidente de Chile.

Publicado por Fernanda Valdenegro

La noche de este domingo 14 de diciembre, Servel entregó los resultados correspondientes a la segunda vuelta de las Elecciones presidenciales 2025 entre Jeannette Jara y José Antonio Kast.

Los chilenos y chilenas definieron en las urnas quién es el próximo presidente de Chile por el periodo 2026-2030.

Elecciones 2025: Así quedaron los porcentajes entre Jara y Kast

Con el 99,75% de las mesas escrutadas, Servel informó que José Antonio Kast resultó ganador de las Elecciones 2025 con un 58,16%.

Mientras que, en segundo lugar, la candidata del oficialismo quedó con 41,84% de los votos.

Porcentajes de las últimas elecciones presidenciales

2021 - Segunda vuelta

  • Gabriel Boric Font: 55.87% (4.621. 231 de votos) vs José Antonio Kast Rist: 44.13% (3.650.662 de votos)

2017 - Segunda vuelta

  • Sebastián Piñera: 54.57% (3.796.918 de votos) vs Alejandro Guiller: 45.43% (3.160.628 de votos)

    2013 - Segunda vuelta 

    • Michelle Bachelet Jeria: 61,17% (3.430.379 de votos) vs Evelyn Matthei: 37, 83% (2.111.891 de votos)

    2009 - Segunda vuelta

    • Sebastián Piñera Echenique: 51,61% (3.591.182 de votos) vs Eduardo Frei Ruiz-Tagle: 48,39% (3.367.790 de votos)

    2005 - Segunda vuelta

    • Michelle Bachelet Jeria: 53,50% (3.723.019 de votos) vs Sebastián Piñera Echeñique46,50% (3.236.394 de votos)

    1999 - Segunda vuelta

    • Ricardo Lagos Escobar: 51,31% (3.683.158 de votos) vs Joaquin Lavin Infante: 48,69%(3.495.569 de votos)

    1993 - Primera vuelta

    • Eduardo Frei Ruiz-Tagle: 57,98% (4.040.497 de votos)

    1989 - Primera vuelta

    • Patricio Aylwin Azócar: 55,17% (3.850.571 votos)
