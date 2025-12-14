Kast y Jara en números: La cantidad de votos que sacaron todos los expresidentes en segunda vuelta - Chilevisión

Jeannette Jara y José Antonio Kast definieron la segunda vuelta de las Elecciones 2025 este domingo. Revisa a continuación la cantidad de votos que obtuvo el nuevo presidente de Chile.
La noche de este domingo 14 de diciembre, Servel entregó los resultados correspondientes a la segunda vuelta de las Elecciones presidenciales 2025 entre Jeannette Jara y José Antonio Kast.
Los chilenos y chilenas definieron en las urnas quién es el próximo presidente de Chile por el periodo 2026-2030.
Con el 99,75% de las mesas escrutadas, Servel informó que José Antonio Kast resultó ganador de las Elecciones 2025 con un 58,16%.
Mientras que, en segundo lugar, la candidata del oficialismo quedó con 41,84% de los votos.
2021 - Segunda vuelta
2017 - Segunda vuelta
2013 - Segunda vuelta
2009 - Segunda vuelta
2005 - Segunda vuelta
1999 - Segunda vuelta
1993 - Primera vuelta
Eduardo Frei Ruiz-Tagle: 57,98% (4.040.497 de votos)
1989 - Primera vuelta