VIDEO | El llamado de Boric a Kast tras ser electo presidente: “Una transición ordenada y respetuosa” - Chilevisión

Cerca de las 20 horas de este domingo, el presidente Gabriel Boric se comunicó con José Antonio Kast para felicitarlo por su triunfo en la segunda vuelta de la Elección 2025. El mandatario y el presidente electo conversaron de los desafíos de cara al cambio de mando de marzo próximo y se comprometieron a realizar una transición en armonía. Además, quedaron de acuerdo para reunirse en La Moneda la mañana de este 15 de diciembre. “Como presidente de la república, siempre estaré a disposición para poder colaborar con los destinos de la patria”, destacó Boric.