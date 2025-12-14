Elecciones 2025: Quién es María Pía Adriasola, la esposa de José Antonio Kast - Chilevisión

La abogada acompañó al mandatario electo en momentos clave durante la campaña. Desde el comando de Kast, esperan que cumpla un "rol social potente" en el próximo gobierno.

Este domingo, José Antonio Kast se convirtió en el presidente electo de Chile tras imponerse en segunda vuelta ante Jeannette Jara.

Durante su campaña electoral, el líder del Partido Republicano estuvo acompañado de su esposa, María Pía Adriasola.

La abogada estuvo cerca de Kast en importantes actividades como cierres de campaña y debates televisivos. Por lo tanto, desde el comando se espera que asuma un rol importante en el próximo gobierno.

¿Quién es María Pía Adriasola, la esposa de José Antonio Kast?

Adriasola estudió Derecho en la Universidad Católica, misma casa de estudios donde conoció a José Antonio Kast. En 1991 contrajeron matrimonio.

Es madre de nueve hijos junto al líder republicano; además, es una apasionada por la música y seguidora del movimiento religioso Schoenstatt.

En 2021, el hoy diputado electo José Antonio Kast Adriasola, hijo del matrimonio, conversó con CHV Noticias y manifestó que ve a su madre "con un rasgo social muy potente".

"Siempre ha tenido un arraigo con el tema social muy fuerte. Está muy metida en las poblaciones, ahí es donde más le gusta recorrer porque ahí están los problemas más urgentes", agregó en esa oportunidad.

Cabe mencionar que, durante el gobierno de Gabriel Boric, se erradicó la figura de Primera Dama por iniciativa de la entonces pareja del mandatario, Irina Karamanos.

Sin embargo, desde el comando de Kast no han descartado la posibilidad de restituir ese rol.

"Más allá del rol formal, yo creo que la primera dama es un tema institucional, es algo cultural (...) En caso que gane José Antonio Kast, yo creo que María Pía Adriasola va a cumplir un rol social potente desde donde ella quiera participar", señaló Mara Sedini, vocera del comando del mandatario electo.